କେନ୍ଦୁଝର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା; ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ କଳିଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା । ଝାଡ଼ଖଣ୍ତରୁ 2 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ ।
Published : January 24, 2026 at 3:05 PM IST
Keonjhar Bank Loot ରାଞ୍ଚି(ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ): କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ କଳିଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା । ଝାଡ଼ଖଣ୍ତରୁ 2 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ । ଏହାସହ ଲୁଟ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଦିନ ଦ୍ଵିପ୍ରହର ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।
ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ କରି ସୀମା ପାର ହୋଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଧନବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଧନବାଦ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ, ନିରସା ଏବଂ ସିନ୍ଦ୍ରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଧନବାଦରେ ପୋଲିସ ଚଢାଉ:
ଧନବାଦ ସିଟି ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଋତ୍ୱିକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଏଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୁଟେରାମାନେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର 5ରୁ 6 କିଲୋ ସୁନା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଲୁଟାରେମାନେ ଧନବାଦ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । କେନ୍ଦୁଝର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ଧନବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
2 ଗିରଫ:
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ଧନବାଦ ପୋଲିସର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଧନବାଦର ନିରସା ଏବଂ ସିନ୍ଦ୍ରିରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଚଢାଉ ବେଳେ 288 ଗ୍ରାମ ସୁନା, ଡକାୟତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇଟି ସ୍କୋର୍ପିଓ ଏବଂ ଚାରୋଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନବାଦର ଚାସନାଲାର ବାସିନ୍ଦା 27 ବର୍ଷୀୟ ରାଜ କୁମାର ସିଂହ ଓ ନିରସା ବାସିନ୍ଦା 33 ବର୍ଷୀୟ କୁନାଲ ରାଜ ବର୍ମା ।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣାଟି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଧନବାଦ ପୋଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ମାମଲା ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ସିଟି ଏସ୍ପି ଋତ୍ୱିକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଚାଲିଛି । ଏଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରାଧୀମାନେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ବନ୍ଧକ ରଖି ଡକାୟତି କରିଥିଲେ ।