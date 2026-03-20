କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2026-27 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ଜାଣନ୍ତୁ, କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ

ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 2 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା KVS ଅନଲାଇନ ପ୍ରବେଶ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ । କୌଣସି ଅଫଲାଇନ ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 20, 2026 at 6:32 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଗଂଠନ(KVS) ର 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବାଲବାଟିକା ଓ କ୍ସାସ ୱାନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରୁ ଅନ ଲାଇନରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି । ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 2016 ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ରହିଛି ।

ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ,ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନ ଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ 2026, ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା KVS ଅନଲାଇନ ପ୍ରବେଶ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ । କୌଣସି ଅଫଲାଇନ ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡିକ ଭାରତର ଅଧିକ ଚାହିଦା ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ସୁଲଭ ଫି ତଥା ଶାକ୍ଷାଦାନର ମାନଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଦୃତ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ବାଲବାଟିକା ଏବଂ କ୍ସାସ-ୱାନରେ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ।

ଅଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ, କ୍ଲାସ-1 ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ 2026, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅତି କମରେ 6 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 8 ବର୍ଷରୁ କମ ହୋଇଥିବ । ତଥାପି ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ବୟସରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାଲବାଟିକାରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ବୟସ ସେହି ସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଗଂଠନରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ଶ୍ରେଣୀ-1 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ

  • ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ- ୨୦୨୬, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ବୟସ ଛଅ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ
  • ସର୍ବାଧିକ ବୟସ-୨୦୨୬, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା 8 ବର୍ଷରୁ କମ ହୋଇଥିବ
  • ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ

କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ

  1. ପ୍ରଥମେ kvsonlineadmission.kvs.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ
  2. ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ପିଲା ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଲଗଇନ କୋଡ ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ପାଇବେ ।
  3. ଏହା ପରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସହ ଲଗଇନ କରନ୍ତୁ । ସର୍ବାଧିକ ତିନୋଟି ପସନ୍ଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଛନ୍ତୁ ।
  4. ତା ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଅଛି କି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
  5. ଶେଷରେ ଚୂଡାନ୍ତ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଓ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ରସିଦକ ଏକ କପି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ

କେଉଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ

1-ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

2-ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

3-ଫଟୋଗ୍ରାଫ

4-ବର୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

5-ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

