ETV Bharat / bharat

କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ କଲା ପ୍ରଶାସନ । ପାହାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ।

କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ
Kedarnath Yatra temporarily suspended (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 1:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଥର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ପାହାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।

କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ
LANDSLIDE IN UTTARAKHAND (ETV Bharat)

ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେଦାରଘାଟିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଛୋଟି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପାହାଡରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖସି ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲା । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି । ଗତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ବିପଦ ଆଶଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯାତାୟତକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି
LANDSLIDE IN UTTARAKHAND (ETV Bharat)

ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦନ ସିଂହ ରାଜୱାର କହିଛନ୍ତି,"ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପଥର ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମାଚାରୀମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା କମିବା ଏବଂ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ରାସ୍ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ।"

ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନୁମତି ବିନା ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ନିରନ୍ତର ମାର୍ଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା । ରାସ୍ତାର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Watch: ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, କେଦାରନାଥ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ଫସିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ - ସୋନପ୍ରୟାଗ

TAGGED:

LANDSLIDE NEAR GAURIKUND
KEDARNATH YATRA HAS BEEN STOPPED
LANDSLIDE IN UTTARAKHAND
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
HEAVY RAINFALL IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.