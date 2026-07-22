କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ କଲା ପ୍ରଶାସନ । ପାହାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ।
Published : July 22, 2026 at 1:47 PM IST
ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଥର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ପାହାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେଦାରଘାଟିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଛୋଟି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପାହାଡରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖସି ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲା । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି । ଗତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ବିପଦ ଆଶଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯାତାୟତକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା ।
ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦନ ସିଂହ ରାଜୱାର କହିଛନ୍ତି,"ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପଥର ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମାଚାରୀମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା କମିବା ଏବଂ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ରାସ୍ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ।"
ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନୁମତି ବିନା ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ନିରନ୍ତର ମାର୍ଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା । ରାସ୍ତାର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।