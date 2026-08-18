କେଦାରନାଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା: ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଲା ବିରାଟ ପଥର, ଜଣେ ମୃତ
ମଙ୍ଗଳାବାର ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଚୀରବସା ନିକଟ ପାହାଡରୁ ହଠାତ ଏକ ବିରାଟ ପଥର ଖସି ପଡିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଦୁଇଜଣ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : August 18, 2026 at 6:57 PM IST
ରୁଦ୍ର ପ୍ରୟାଗ: କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା । ମଙ୍ଗଳାବାର ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଚୀରବସା ନିକଟ ପାହାଡରୁ ହଠାତ ଏକ ବିରାଟ ପଥର ଖସି ପଡିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଦୁଇଜଣ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ଜିଲ୍ଲା ବିପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କେଦାରନାଥକୁ ଯାଇଥିବା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଓ ରିଲିଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ କେଦାରନାଥ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଉ ଥରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ ବଡ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଓ ବୋଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପାହାଡରୁ ଖସି ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଲେ, ଚୀରବସା କ୍ଷେତ୍ରର ପାହାଡି ଇଲାକାରେ ଏହି ଋତୁରେ ପଥର ଖସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ବିପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦନ ସିଂହ ରଜବାର କହିଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସଂମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି । ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୋନପ୍ରୟାଗ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ପାଗ କେଦାରନାଥ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପଥର ଖସିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ନ ଥିଲେ ରହିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭିଣ୍ଡରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଟ୍ରକ୍ ଓ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 8 ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାମୋଲିରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ; ୭ ମୃତ ଓ ୧୪ ଆହତ, ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ୨ ଶ୍ରମିକ