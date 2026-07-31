ETV Bharat / bharat

୩ ଦିନର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା, ପାଗ ସୁଧୁରିବା ପରେ ମିଳିଲା ଅନୁମତି

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୮୦୦ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେଦାରନାଥ ଧାମ ଅଭିମୁଖେ ଛଡ଼ାଗଲା; ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ ବିପଦ ସୀମା ଉପରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ରୋହିତ ଡିମ୍ରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

Kedarnath Yatra Resumes
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୮୦୦ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେଦାରନାଥ ଧାମ ଅଭିମୁଖେ ଛଡ଼ାଗଲା; ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ ବିପଦ ସୀମା ଉପରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 7:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ତିନି ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟାରେ ପ୍ରଶାସନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର କେଦାର ଉପତ୍ୟକା "ହର-ହର ମହାଦେବ" ଏବଂ "ଜୟ ବାବା କେଦାର" ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱସ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଦାରନାଥ ଧାମ ଅଭିମୁଖେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

କେଦାରନାଥ ପଦଯାତ୍ରା ମାର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ମାଟି ହଟାଇବା କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଟିମ୍‌ମାନେ ଜେସିବି ସମେତ ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜପଥ ଓ ଯାତ୍ରାପଥକୁ ଚଳାଚଳଯୋଗ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି।

ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଗ ଏବଂ ଯାତ୍ରାପଥର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଲଗାତାର ନଜର ରଖିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପାହାଡ଼ରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋନପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ, DDRF ଓ SDRF ଟିମ୍‌ମାନେ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ।

ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପାଗରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ନଦୀର ପାଣି ଏବେ ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି। ବେଲନି ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହାସିକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନଦୀ ପାଣିରେ ଘେରି ଯାଇଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଓ ନିକଟସ୍ଥ ଘରଗୁଡ଼ିକରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ବାଲ୍ମୀକୀ ବସ୍ତିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସେତୁ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଲକାନନ୍ଦା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ନଦୀକୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ନଦୀ ନିକଟକୁ ନଯିବା ଏବଂ ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦନ ସିଂହ ରାଜୱାର କହିଛନ୍ତି, “ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାପଥର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ, DDRF ଓ SDRFର ଟିମ୍‌ମାନେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲକାନନ୍ଦା ଓ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ଲଗାତାର ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଜରୁରୀ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।”

ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ଅନୁସାରେ, ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... IB ଅଧିକାରୀ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମା ହତ୍ୟା ମାମଲା: ପୂର୍ବତନ AAP କାଉନସିଲର୍ ତାହିର ହୁସେନଙ୍କ ସହ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

TAGGED:

KEDARNATH PILGRIMAGE
WEATHER
TREK ROUTE
KEDARNATH YATRA RESUMES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.