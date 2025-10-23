ETV Bharat / bharat

ବନ୍ଦ ହେଲା କେଦାରନାଥ ଧାମ ଯାତ୍ରା, ଚଳିତବର୍ଷ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ଏହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପାଖାପାଖି 1,768,795 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେଦାରନାଥ ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।

Kedarnath Temple closed record number of devotees visited shrine this year
Kedarnath Temple closed record number of devotees visited shrine this year (IANS)


By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଡ଼େରାଡୁନ୍: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତଋତୁର ଆଗମନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମ ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମ ବନ୍ଦ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଭାଇଦୁଜ ଅବସରରେ କେଦାରନାଥ ଧାମର କବାଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଓ ଉତ୍ତରକାଶୀର ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଧାମ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖ(ଆଜି) ଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।

ପଞ୍ଚମୁଖୀ ପାଲିଙ୍କି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ:

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀଙ୍କ ସମେତ 10,000 ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରର ବନ୍ଦ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ପାଲିଙ୍କି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରାମପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଇଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସେନାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଜୟଘୋଷ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଡୋଲି ଯାତ୍ରାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଶୀତକାଳୀନ ପ୍ରଥମ ରହଣୀ ସ୍ଥାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଯାତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଗୁପ୍ତକାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହା ପରେ ଉଖିମଠ ସ୍ଥିତ ଓମ୍‌କାରେଶ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ 25 ତାରିଖରେ ପାଲିଙ୍କି ପହଞ୍ଚିବ ।

ବନ୍ଦ ହେଲା କେଦାରନାଥ ଧାମ କବାଟ:

କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ଦ୍ବାର ବନ୍ଦ ହେବା ଆଗରୁ ସ୍ବୟମ୍ଭୁ କେଦାରନାଥଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାତଃ 4ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପୂଜା ପରେ ସକାଳ 6ଟାରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ବାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଲିଙ୍କି ସକାଳ 8.30ରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଶୀତକାଳୀନ ରହଣିସ୍ଥାନ ଅଭିମୁଖେ ଏହି ପାଲିଙ୍କି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଓ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଧାମର କବାଟ ଖୋଲିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମେ 2 ତାରିଖରେ କେଦାରନାଥ ପୀଠ ଓ ମେ 4 ତାରଖରେ ବଦ୍ରିନାଥ ପୀଠର ଦ୍ବାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ।

ୟମୁନୋତ୍ରୀରେ ବନ୍ଦ ହେଲା କବାଟ:

ଆଜି ଉତ୍ତର ଭାରତର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଭାଇ ଦୁଜ ଅବସରରେ ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ୟମୁନୋତ୍ରୀ ଧାମର କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଚାରିଧାମରୁ ପ୍ରଥମଧାମ ୟମୁନୋତ୍ରୀଧାମରେ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ 12.30ଟାରେ ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ମା ଯମୁନାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସହିତ ଦ୍ବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ । ମନ୍ଦିରରୁ ଭଗବାନ ଶୀତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥଳୀ ଖାରସାଲୀ ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗସ୍ତ:

ଏହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପାଖାପାଖି 1,768,795 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେଦାରନାଥ ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେବ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା:

ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମ: 22 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ 11.30 ସମୟରେ

କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର: 23 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ 8.30 ସମୟରେ

ୟମୁନୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର: 23 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ 12.30 ସମୟରେ

ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର: 25 ନଭେମ୍ବର ତାରିଖରେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: କେଦାରନାଥ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ 12 ବର୍ଷ, ପ୍ରଳୟ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ଆଜିବି ଥରି ଉଠେ ଛାତି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

