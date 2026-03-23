ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ଇରାନ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ ନଗଦ, ସୁନା, ପାତ୍ର ଦାନ; 'ଦୟା କେବେ ଭୁଲିହେବ ନାହିଁ,' ଇରାନ ଦୂତାବାସ

Cash and utensils donated by Kashmiris. (X @Iran_in_India)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 23, 2026 at 9:01 AM IST

ଶ୍ରୀନଗର: ମାନବିକତାର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ, ବିଶେଷକରି ସିଆ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଡଗାମ ଏବଂ ବାରାମୁଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନେ ଇରାନର "ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ" ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଦାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଦ୍ ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଆୟୋଜିତଗତି କରିଥିବା ଏହି ଦାନ ଅଭିଯାନରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିନଥିଲେ ବରଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାନ ପୁଲକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଘର ଘର ବୁଲିଥିଲେ । ଶ୍ରୀନଗରର ରୈନାୱାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଐଜାଜ୍ ଅହମ୍ମଦ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଥିଲା, କହିଛନ୍ତି, "ଇରାନର ଯିହୋନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଏବଂ ଏହାର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏହି ବେଆଇନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି । ସଭ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଅତି କମରେ ଇରାନର ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇପାରିବ ।"

ଭାରତରେ ଥିବା ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଏଭଳି ସହାନୁଭୁତି ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ମାଇକ୍ରୋବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ X ରେ ସଂଗୃହୀତ ଦାନର ଫଟୋ ସେୟାର କରି, ଦୂତାବାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଦୟାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥାନ ପାଇବ ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମେତ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭାବପ୍ରବଣ ମୂଲ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଥିଲା, କାରଣ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁନା ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଘରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିଥିଲେ । କିଛି ଲୋକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅବଦାନ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିଥିଲେ । ଅଧିକାରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଇଦ୍ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ନିଜର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଭାରତରେ ଥିବା ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା ।

ଦାନର ଫଟୋ ସେୟାର କରି, ଇରାନୀ ଦୂତାବାସ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, "କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ, ଆମେ କାଶ୍ମୀରର ଦୟାଳୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନବିକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ; ଏହି ଦୟା କେବେ ଭୁଲିହେବ ନାହିଁ ।" ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଆମେ ତୁମର ଦୟା ଏବଂ ମାନବିକତାକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବୁ ନାହିଁ । ଧନ୍ୟବାଦ, ଭାରତ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

