ପହଲଗାମ ନରସଂହାରକୁ ବର୍ଷେ: ପୀଡିତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, 'ଭାରତ କେବେବି ଆତଙ୍କବାଦ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ'

"ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ, ଆମେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ... ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଜନା କେବେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ," ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।

Students make a rangoli paying tribute to victims of the Pahalgam terror attack ahead of its first anniversary in Jammu
ଜମ୍ମୁରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 22, 2026 at 11:28 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ 2025, ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ...ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦିନ । ଆଜିକୁ ଠିକ୍‌ ବର୍ଷେ ତଳେ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀର ଅନନ୍ତନାଗର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ନୃଶଂସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା । ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୀଡିତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଦୁଃଖରେ ଏକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଦେଶ କେବେବି ଆତଙ୍କବାଦ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ । ଭାରତ କେବେବି ଆତଙ୍କବାଦ ଆଗରେ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ମନେ ପକାଇବା । ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିହେବ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା । ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ, ଆମେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛୁ । ଭାରତ କେବେବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଜନା କେବେବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ।"

A security personnel keeps vigil ahead of the first anniversary of the Pahalgam terror attack, in Pahalgam, Anantnag district of Jammu and Kashmir
ମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ପହଲଗାମରେ, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି (PTI)

ପହଲଗାମ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ କିମ୍ବା ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ "ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା" ସହିତ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ।

ourists have started to trickle into Pahalgam
ପହଲଗାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ (PTI)

ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି , "22 ଏପ୍ରିଲ୍ 2025ରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା କାପୁରୁଷ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ପରିବାରର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସହଭାଗୀ । ଆମ ଜାତି ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବୁ ନାହିଁ । ଭାରତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ସହ୍ୟ କରିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୃଢ଼, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ଅଟଳ । ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ ଯେ, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା କିମ୍ବା ଆମର ଏକତାକୁ ବାଧା ଦେବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ।"

People pay homage at the Baisaran memorial ahead of the first anniversary, at Pahalgam in Anantnag
ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ବରୁ ଅନନ୍ତନାଗର ପହଲଗାମରେ ବୈସାରନ ସ୍ମାରକୀରେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, (PTI)

ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂରିଛି । ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପହଲଗାମର ବୈସରନ୍‌ ଭ୍ୟାଲିରେ 26 ଜଣ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପଚାରି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଯାହା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ନୃଶଂସ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ଏକ ଶାଖା, ଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

A security official stands guard on a foggy afternoon at Doodhpathri, in Budgam district, Jammu and Kashmir
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ବଡଗାମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଦୋଧପଥ୍ରୀରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। (PTI)

