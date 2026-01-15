'ବିପଦରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆସନ'- କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏପରି କହିଲେ କାଶୀର ଜ୍ୟୋତିଷ
କାଶୀର ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ସୌରଭ ଦୁବେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିପଦରେ ଅଛି ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ।
Published : January 15, 2026 at 3:49 PM IST
ବାରାଣସୀ(ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଜିକାଲି ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବୟାନ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ, ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ସୌରଭ ଦୁବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜିଦଖୋର୍ ଆଚରଣ ପଛର କାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହ ପ୍ରଚଳନର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି । ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିକ୍ତ । ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ସହିତ ଜାରି ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, ଇରାନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ପାଇଁ ଏହାର ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ପଣ୍ଡିତ ସୌରଭ ଦୁବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ । ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ:
ପଣ୍ଡିତ ସୌରଭ ଦୁବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୁନ୍ 14, 1946 ସକାଳ 10:54ରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଅଙ୍କିତ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଲଗ୍ନ କର୍ତ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା । ଲଗ୍ନ କର୍ତ୍ତା ଦଶମ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ । ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରାହୁର ସଂଯୋଗ, ଯାହା ଏଠାରେ ଏକ ଗ୍ରହଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମିର ଭାବନା ଅଛି:
ସୌରଭ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ବିବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ବିବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଲଗ୍ନ କର୍ତ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନରେ ବସିଛନ୍ତି । କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ, ଜିଦ୍ ଖୋର୍ କରିବ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମିର ଭାବନା ଆଣିବ, ସେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ । ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଅଛି । ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଶି ଭଙ୍ଗ ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଠନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତୁ ସହିତ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେଉଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ ।
ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଟ୍ରମ୍ପ:
ପଣ୍ଡିତ ସୌରଭ ଦୁବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିଶେଷକରି ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ । ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବେ । ତାଙ୍କର ଦଶମ କର୍ତ୍ତା ଶୁକ୍ର, ଯାହା ଶନି ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି । ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି । ଯାହା ମେ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ସେହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଯୋଗିନୀ ଅବଧି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 2026ରୁ, ସିଦ୍ଧରେ ସଂକଟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯୋଗିନୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରିବେ:
ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯେପରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମେରିକା ଭିତରେ ହିଁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବେ । ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ । ଚନ୍ଦ୍ର-କେତୁ ସଂଯୋଗର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ସମାଧାନ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ, ହୀରା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ । ଯଦି ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ।
