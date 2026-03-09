କରୁର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି ସିବିଆଇ
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କରୁର ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ସିବିଆଇ ।
Published : March 9, 2026 at 2:24 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କରୁର ଦଳାଚକଟା ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନୂତନ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି, ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 12 ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ ଏଜେନ୍ସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ସିବିଆଇ ଏପରି ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଯାହା ଅଭିନେତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସିବିଆଇ, SIT ଠାରୁ ମାମଲାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର କରୁରରେ ବିଜୟଙ୍କ ରାଲି ସମୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27, 2025ରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 41 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ 60 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏଜେନସୀର ତଦନ୍ତ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଅଜୟ ରସ୍ତୋଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ।
ବିଚାରପତି ଜେ କେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଏନ ଭି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳାଚକଟା ସମଗ୍ର ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛି । ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାରର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ।
"ଅପରାଧୀକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ, ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା," ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ