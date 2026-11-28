ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ମଦୁରାଇ ପାହାଡ଼ରେ 'କାର୍ତ୍ତିଗାଇ ଦୀପମ୍' ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ
ସାର୍ବଜନୀନ ସୁରକ୍ଷା, ପାହାଡ଼ର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଥିରୁପ୍ପାରଙ୍କୁନ୍ଦ୍ରମ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
Published : November 28, 2026 at 9:53 PM IST
MADURAI KARTHIGAI DEEPAM LIT, ମଦୁରାଇ (ତାମିଲନାଡୁ): ମଦୁରାଇର ଥିରୁପ୍ପାରଙ୍କୁନ୍ଦ୍ରମ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ 'କାର୍ତ୍ତିଗାଇ ଦୀପମ୍' ('ଦୀପାଥୁନ୍') ପଥର ସ୍ତମ୍ଭ ଶନିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ଟାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ଗ୍ରହଣକାରୀ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍. ବୈଦ୍ୟନାଥନ୍ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ପାର୍ଥିବାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ ଉତ୍ସବ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତିରୁପ୍ପାରଙ୍କୁଣ୍ଡ୍ରମ ପାହାଡ଼ ମାଦୁରାଇର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭଗବାନ ମୁରୁଗାନଙ୍କ ଛଅଟି "ଅରୁପାଦାଇ ବୀଡୁ" (ଘର) ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପାହାଡ଼ର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଭକ୍ତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।
#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: Celebrations erupt with bursting firecrackers at Thiruparankundram hill as the ceremonial Deepam is lit following the Supreme Court's verdict. https://t.co/Bs5FRBZfI6— ANI (@ANI) November 28, 2026
ଥିରୁପ୍ପାରଙ୍କୁନ୍ଦ୍ରମ ପାହାଡ଼ରେ ପାରମ୍ପରିକ 'କାର୍ତ୍ତିଗାଇ ଦୀପମ୍' ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବରୁ, ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ 'ପାଲା କୁଡମ୍' ରୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀର ପାତ୍ର ଧରିଥିଲେ । ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଥିରୁପ୍ପାରଙ୍କୁନ୍ଦ୍ରମ ପାହାଡ଼ରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଖବର ପାଇବା ପରେ, ପାହାଡ଼ ଆଖପାଖର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆତସବାଜିର ସହ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ଆତସବାଜିର ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦୀପମ୍ (ପବିତ୍ର ଦୀପ) ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭଗବାନ ମୁରୁଗନଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ 'ଦୀପମ୍' ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।
Vetrivel Muruganukku Arogara! வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா! वेट्रिवेल मुरुगनुक्कु अरोगरा!— Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ମୁରୁଗାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭଗବାନ ମୁରୁଗାନଙ୍କ ଜୟ! ... ଭଗବାନ ମୁରୁଗାନଙ୍କ ଜୟ! ... ଭଗବାନ ମୁରୁଗାନଙ୍କ ବିଜୟ!"
Vetrivel Muruganukku Arogara! Lord Murugan destroys evil forces with His ever-victorious spear, and the light of Karthigai Deepam dispels all darkness. May Lord Murugan bless everyone with joy, well-being and prosperity. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஆரோகரா! முருகப்பெருமான் தனது வெற்றிவேல் கொண்டு தீய சக்திகளை அழிக்கிறார், கார்த்திகை தீபத்தின் ஒளி எல்லா இருளையும் அகற்றுகிறது. முருகப்பெருமான் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி, நல்வாழ்வு மற்றும் செழிப்பையும், அதர்மத்தை அழித்து ஞானத்தையும் அருளட்டும்.— Amit Shah (@AmitShah) November 28, 2026
ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ମୁରୁଗାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିଜୟୀ ବର୍ଚ୍ଛା ବାହକ ଭଗବାନ ମୁରୁଗାନଙ୍କ ଜୟ! ଭଗବାନ ମୁରୁଗାନ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ବର୍ଚ୍ଛା ସହିତ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିଗାଇ ଦୀପମର ଆଲୋକ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଭୁ ମୁରୁଗାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ।"
#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: Devotees celebrate as the sacred Deepam is lit atop Thiruparankundram hill following the Supreme Court's verdict https://t.co/wJqOarBGE6— ANI (@ANI) November 28, 2026
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୀପାଥୁନ୍ ପଥର ସ୍ତମ୍ଭରେ କାର୍ତ୍ତିଗାଇ ଦୀପମ୍ ଜଳାଇବାରେ ବିଫଳତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବଦଳରେ, ବାର୍ଷିକ କାର୍ତ୍ତିଗାଇ ଦୀପମ୍ ମହୋତ୍ସବର ଅଂଶ ଭାବେ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଉଚି ପିଲ୍ଲାଇୟାର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ମହାଦୀପମ୍ ଜଳାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୀପାଥୁନ୍ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଶୁକ୍ରବାର, ନଭେମ୍ବର 27ରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ଅବମାନନା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ମିଶି କରାଯାଇଥିବା "ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅବମାନନା" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡକୁ ନିଲମ୍ବନ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ରିସିଭର ଭାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସିଆରପିଏଫକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏଥିସହିତ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଡିଜିପି, ମଦୁରାଇ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ