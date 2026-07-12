ଜଜ୍ଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ କରିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, ଜେଲ୍ ଗଲେ ମହିଳା
ଜଣେ 65 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ତାଙ୍କ ନାଗରିକ ଜମି ବିବାଦର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କଳା ଯାଦୁ କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ।
Published : July 12, 2026 at 10:41 PM IST
କର୍ଣ୍ଣାଟକ: ଜଜ୍ଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଜାଦୁ କରି ଜେଲ ଗଲେ ମହିଳା । ଜମିଜମା ବିବାଦରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଥିଲେ ମହିଳା । ସିସିଟିଭିରୁ ମାମଲା ଜଣାପଡିବା ପରେ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲ ଗଲେ ମହିଳା । ଏପରି ଘଟଣା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ କେସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ଜଜ୍ଙ୍କ ଚୌକି ଓ ଡେସ୍କ ଉପରେ ଧଳା ସୋରିଷ ଛିଞ୍ଚିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ନାଗରିକ ଜମି ବିବାଦର ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁଳା । ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିକ୍କାବଲ୍ଲାପୁର ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସିସିଟିଭିରୁ ଜଣାପଡିବା ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଗୁରୁବାର ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:30 ସମୟରେ ଚିକ୍କାବଲ୍ଲପୁରା ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ସିଭିଲ୍ ଏବଂ ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟରେ ମହିଳା ଧଳା ସୋରିଷ ଛିଞ୍ଚି କଳା ଜାଦୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଜଜ୍ଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ସୋରିଷ ପଡିଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚିକ୍କାବଲ୍ଲପୁରା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କୁଶଲ ଚୌକସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କଳା ଯାଦୁ କରିଥିବାକୁ ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି । "କର୍ଣ୍ଣାଟକ Witchcraft ନିବାରଣ ଆଇନ, ୨୦୧୭ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକ୍କାବଲ୍ଲାପୁରା ସିଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଜଣେ ମହିଳା ବିଚାରପତିଙ୍କ ଚେୟାର ଏବଂ ଟେବୁଲରେ ଧଳା ସୋରିଷ ଛିଞ୍ଚିଥିବାର କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା," ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ।
"ଗୁରୁବାର ଦିନ, ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଏକ ଜମି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ମଞ୍ଜୁଳା କଳାଯାଦୁ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କୁ ମାମଲା ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନର ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି," ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କୁଶଲ ଚୌକସେ କହିଛନ୍ତି ।