କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ନାଟକରେ ପଡ଼ିବ କି ଯବନିକା ? ସିଦ୍ଧରମୈୟା-ଶିବକୁମାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ
ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କ୍ଷମତା ଲଢ଼େଇ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ।
Published : November 29, 2025 at 11:02 AM IST|
Updated : November 29, 2025 at 11:30 AM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କ୍ଷମତା ଲଢ଼େଇ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟ ନେତା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଦୁଇ ନେତା ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଦା ପଛରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି, "ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆମେ ଦୁହେଁ ତାହା ପାଳନ କରିବୁ। ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ନାହିଁ... ସେମାନେ (ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିଏସ୍) କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବୁ।"
ସେପଟେ ଶିବକୁମାର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆମେ ତାହା ପାଳନ କରିବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସର ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
"ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ"- ଡିକେ ଶିବକୁମାର:
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ ଶିବକୁମାର ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଦଳ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ।
ସେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଆଜି ସକାଳେ କାବେରୀ ବାସଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବାଣ୍ଟିବେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯିବ।
ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶାସନ କରିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ନଜର ରଖୁଥିବା ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର, ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଶାସନ ପୂରଣ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସମାନ ମତ ରଖିବେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।
