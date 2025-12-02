କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ଷମତା ନାଟକ: ଆଜି ଡିକେଙ୍କ ଘରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦୁଙ୍କ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମିଟ୍
ଆଜି ଡିସିଏମ୍ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ ଭାଇ ପରି କାମ କରୁଛୁ' ଡିକେ ।
Published : December 2, 2025 at 10:51 AM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସରେ କ୍ଷମତା ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ସାମୟିକ ବିରତି ଆସିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳଖିଆ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଆୟୋଜିତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମିଟ୍ ପରେ, ଡିସିଏମ ଡିକେ ଆଜି ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତା ସକାଳ 9.30ରେ ଡିକେଙ୍କ ସଦାଶିବନଗର ବାସଭବନରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମିଟ୍ ରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Bengaluru | Karnataka CM Siddaramaiah and Dy CM DK Shivakumar interact at the latter's residence, over breakfast— ANI (@ANI) December 2, 2025
(Source: CMO) pic.twitter.com/mbc1dOiNdN
ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା, ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ DCMଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମିଟ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ DCM ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ ଭାଇ ପରି କାମ କରୁ'- ଡିକେ:
ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମିଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଡିକେ କହିଥିଲେ, "ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ ଭାଇ ପରି କାମ କରୁ। ସମସ୍ତ 140 ବିଧାୟକ ଆମର, ଆମେ ଏକାଠି ଯାଉ। ଜଳଖିଆ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏସବୁ କହିଥିଲେ।"
ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଳୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନଜରରେ ରଖି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଫସଲର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-ଡିସିଏମ୍ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ।
Bengaluru | Karnataka CM Siddaramaiah and Dy CM DK Shivakumar interact at the latter's residence, ahead of their breakfast meeting.— ANI (@ANI) December 2, 2025
Source: Office of DK Shivakumar pic.twitter.com/3jwHyzoKi7
ଜଳଖିଆ ବୈଠକ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ?:
- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି କାମକରୁଥିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା
- କୌଣସି ମତଭେଦ ନାହିଁ। ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଆମେ ଶୁଣିବୁ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ
- ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଯେପରି ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତି ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଏ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ହୁଏ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା
