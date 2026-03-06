ETV Bharat / bharat

ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଏଣିକି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ବୟସର ପିଲା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବେ ।

Young people use their phones to view social media in Sydney
୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଲାଗିବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 6, 2026 at 3:19 PM IST

1 Min Read
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷପ ନେଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର । ରାଜ୍ୟରେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବେ ବୋଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷପ:

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି (IT&BT) ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଖଡଗେ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆଣିବାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ।

ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କ କହିଥିଲେ "ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା । ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । UK ମଧ୍ୟ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅତ୍ୟଧିକ ଏକ୍ସପୋଜରକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟେକହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ।"

କ'ଣ କହିଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ:

ବିଜେପି ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିବାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ସୁରେଶ କୁମାର କହିଥିଲେ, "ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଏକ ବିପଦ ପାଲଟିଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଅଶ୍ଲୀଳ ଭିଡିଓ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ । ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ । ନଚେତ୍, ଆମର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ।"

