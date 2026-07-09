ETV Bharat / bharat

ଲରି ଟ୍ରକ ଓ 'ତୁଫାନ' ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 6 ମୃତ ଓ 3 ଗୁରୁତର

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାର ୟେଲାପୁର ତାଲୁକର ଆରବୈଲ ଘାଟର ବଲଗାର ନିକଟରେ ଏକ ଲରି ଟ୍ରକ ଏବଂ 'ତୁଫାନ' ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ।

Six Dead After Accident Between Lorry And Passenger Vehicle In Karnataka
ଲରି ଟ୍ରକ ଓ 'ତୁଫାନ' ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 1:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାର ୟେଲାପୁର ତାଲୁକର ଆରବୈଲ ଘାଟର ବଲଗାର ନିକଟରେ ଏକ ଲରି ଟ୍ରକ ଏବଂ 'ତୁଫାନ' ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ୬ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକମାନେ ସମସ୍ତ ଧାରୱାଡର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ହୁବଲି-ଧାରୱାଡରେ ଫୁଡ୍‌ ଡେଲିଭରୀ ଆପ୍‌ ପାଇଁ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ଡେଲିଭରୀ ବୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଗାଡ଼ିଟି ଆରବୈଲ ଘାଟରେ ବଲଗାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ିଟି ଲରି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବାସଭାରାଜ (48), ଅଭିଷେକ ଈଶ୍ୱର (28), ଅକ୍ଷୟ (26), ଅଭିଷେକ (26), ମଞ୍ଜୁନାଥ ଚୁଲାକି (32) ଏବଂ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ସଞ୍ଜୀବ ଅଙ୍ଗଡି (33) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧାରୱାଡରୁ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା । ଆରବୈଲ ଘାଟର ବଲଗାରରେ, ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ଲରି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ୟେଲାପୁର ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବରାଜ ଦୁର୍ଗାପ୍ପା ମାଦିଭାଲ (22), ସଚିନ ଏବଂ ଚେନ୍ନାବସାୟା ବାସଲିଙ୍ଗାୟ ସମ୍ପାଗଭା (28) ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସାରି ଗାଡ଼ିରେ ଫେରୁଥିଲେ 19 ଯାତ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ବରରେ ଟ୍ରକ ସହ ଧକ୍କାରେ 12 ଗୁରୁତର

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଟଳିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ ! ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଖସି 3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ, ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ

TAGGED:

UTTARA KANNADA ACCIDENT NEWS
LORRY PASSENGER VEHICLE ACCIDENT
ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ ଦୁର୍ଘଟଣା
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା
KARNATAKA ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.