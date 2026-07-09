ଲରି ଟ୍ରକ ଓ 'ତୁଫାନ' ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 6 ମୃତ ଓ 3 ଗୁରୁତର
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାର ୟେଲାପୁର ତାଲୁକର ଆରବୈଲ ଘାଟର ବଲଗାର ନିକଟରେ ଏକ ଲରି ଟ୍ରକ ଏବଂ 'ତୁଫାନ' ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ।
Published : July 9, 2026 at 1:17 PM IST
ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାର ୟେଲାପୁର ତାଲୁକର ଆରବୈଲ ଘାଟର ବଲଗାର ନିକଟରେ ଏକ ଲରି ଟ୍ରକ ଏବଂ 'ତୁଫାନ' ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ୬ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକମାନେ ସମସ୍ତ ଧାରୱାଡର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ହୁବଲି-ଧାରୱାଡରେ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରୀ ଆପ୍ ପାଇଁ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ଡେଲିଭରୀ ବୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଗାଡ଼ିଟି ଆରବୈଲ ଘାଟରେ ବଲଗାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ିଟି ଲରି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ମୃତକମାନେ ହେଲେ ବାସଭାରାଜ (48), ଅଭିଷେକ ଈଶ୍ୱର (28), ଅକ୍ଷୟ (26), ଅଭିଷେକ (26), ମଞ୍ଜୁନାଥ ଚୁଲାକି (32) ଏବଂ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ସଞ୍ଜୀବ ଅଙ୍ଗଡି (33) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧାରୱାଡରୁ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା । ଆରବୈଲ ଘାଟର ବଲଗାରରେ, ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ଲରି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ୟେଲାପୁର ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବରାଜ ଦୁର୍ଗାପ୍ପା ମାଦିଭାଲ (22), ସଚିନ ଏବଂ ଚେନ୍ନାବସାୟା ବାସଲିଙ୍ଗାୟ ସମ୍ପାଗଭା (28) ।