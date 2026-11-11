ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କ ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ, ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରରେ ସୋନିଆଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ, କହିଲେ; ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟୀ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କଥା ଆଜି ବି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି
Published : November 11, 2026 at 6:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମକୁ 'ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଯୋଗର ଶୃଙ୍ଖଳା' ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ରେ ଏକ କଡ଼ା ଭାଷାର ପୋଷ୍ଟ କରି କଙ୍ଗନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଉପରେ ତାଙ୍କ ମତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
Even in the end of the clip every one leaves but Maneka stays looking at Mrs Gandhi like a wounded little child seeking some comfort may be a little smile or a gaze in her direction, she stays hoping for one sign but nothing comes only coldness and slowly she disappears like she is there but doesn’t exist. Heartbreaking! On the other hand every one seems to be wrapped around little finger of a mysterious foreign national who bumped in to older son Rajeev Gandhi in a cafe abroad and ever since became inseparable, younger son Sanjay was being formally trained by Mrs Gandhi but he dies mysteriously and his vulnerable young window Maneka was thrown out of his house for random reasons and shortly after that the mother in law and husband were also killed one after the other. Leaving mysterious foreigner Sonia Gandhi as the head of government, wow!! How convenient!!— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 10, 2026
କଙ୍ଗନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଉପରେ କରିଥିବା ଗବେଷଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ୨୦୨୫ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଏମର୍ଜେନ୍ସି' (Emergency) ପାଇଁ ସେ ଏହି ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏନଭିଡିଆ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କଙ୍ଗନା ନିଜ ପୋଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତେ ଏନଭିଡିଆ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।"
ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ଘେରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଉପରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା କରିଥିଲି। ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟୀ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରରେ ପ୍ରବେଶ।"
ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କଙ୍ଗନା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସିଂହାସନର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ସହାନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରହିଗଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନାମକ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ।"
କଙ୍ଗନା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକ୍ରମରେ 'ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଯୋଗ' ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମଧ୍ୟ କଙ୍ଗନା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଦେଶୀ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ।
ନିଜର ଦୀର୍ଘ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ନେଇ କଙ୍ଗନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ନିଜ ପୋଷ୍ଟର ଶେଷରେ ୨୦୧୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କଙ୍ଗନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୧୪ ଆସିନଥିଲା।
୨୦୧୪ର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଇତିହାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୋଡ଼ ଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ (INC) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମିଳିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ (UPA)ର ୧୦ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା।
ବିଜେପି ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା। ଦଳ ନିଜସ୍ୱ ବଳରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ୨୮୨ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ (INC) ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରି ମାତ୍ର ୪୪ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା।
ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜର ୧୩ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ କରି ୨୬ ମେ, ୨୦୧୪ରେ ଭାରତର ୧୫ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।