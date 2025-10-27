ETV Bharat / bharat

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ସୁପାରିଶ କଲେ CJI

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦକୁ କରିଥିଲେ ସମର୍ଥନ ।

CJI BR Gavai (R) hands over the letter of recommendation to Justice Surya Kant
CJI BR Gavai (R) hands over the letter of recommendation to Justice Surya Kant (Supreme Court)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2025 at 1:13 PM IST

Suryakant Next Chief Justice of India ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 53ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ସିଜେଆଇ ଭୂଷଣ ରାମକ୍ରିଷ୍ଣ ଗଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ ହେବା ପରେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜେଆଇ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ:

ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସିଜେଆଇ ବି ଆର ଗଭାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ । ଏହାପରେ ଜଷ୍ଟିସ କାନ୍ତ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 14 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 2027 ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଗବାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ 2019 ମସିହା ମେ’ 24 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନୀ:

ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ 1962 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 1981ରେ ହିସାରର ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ କଲେଜରୁ ସେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ 1984ରେ ରୋହତକର ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ସେହି ବର୍ଷ ହିସାଲ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 1985ରେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ, ସେବା ଓ ଦେଓ୍ବାନୀ ମାମଲାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୋର୍ଡ, ନିଗମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ।

ହରିୟାଣାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ କାନ୍ତ:

ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହରିୟାଣାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେ 2000 ମସିହା ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2001ରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ ହୋଇଥିଲେ । 2004 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । 2007 ଓ 2011ରେ 2 ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେ 2018 ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ:

ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠର ଅଂଶ ଥିଲେ । ସମାନ ରାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପେନସନ (One Rank One Pension) ଯୋଜନାର ବୈଧତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ନାଗରିକତା ଆଇନ ଧାରା 6 Aକୁ ବୈଧ କରି ମତ ରଖିଥିଲେ । ପେଗାସସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସେହି ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଜଷ୍ଟିସ କାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ।

