ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ସୁପାରିଶ କଲେ CJI
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦକୁ କରିଥିଲେ ସମର୍ଥନ ।
Published : October 27, 2025 at 1:13 PM IST
Suryakant Next Chief Justice of India ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 53ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ସିଜେଆଇ ଭୂଷଣ ରାମକ୍ରିଷ୍ଣ ଗଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ ହେବା ପରେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜେଆଇ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ:
ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସିଜେଆଇ ବି ଆର ଗଭାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ । ଏହାପରେ ଜଷ୍ଟିସ କାନ୍ତ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 14 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 2027 ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଗବାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ 2019 ମସିହା ମେ’ 24 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନୀ:
ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ 1962 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 1981ରେ ହିସାରର ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ କଲେଜରୁ ସେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ 1984ରେ ରୋହତକର ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ସେହି ବର୍ଷ ହିସାଲ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 1985ରେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ, ସେବା ଓ ଦେଓ୍ବାନୀ ମାମଲାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୋର୍ଡ, ନିଗମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ।
ହରିୟାଣାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ କାନ୍ତ:
ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହରିୟାଣାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେ 2000 ମସିହା ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2001ରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ ହୋଇଥିଲେ । 2004 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । 2007 ଓ 2011ରେ 2 ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେ 2018 ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ:
ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠର ଅଂଶ ଥିଲେ । ସମାନ ରାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପେନସନ (One Rank One Pension) ଯୋଜନାର ବୈଧତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ନାଗରିକତା ଆଇନ ଧାରା 6 Aକୁ ବୈଧ କରି ମତ ରଖିଥିଲେ । ପେଗାସସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସେହି ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଜଷ୍ଟିସ କାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...