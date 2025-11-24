ETV Bharat / bharat

ଭାରତର ୫୩ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେଲେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ

ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଲେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଇଲେ ଶପଥ ପାଠ ।

CJI SURYA KANT OATH
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ (X@rashtrapatibhvn)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 24, 2025 at 10:37 AM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଅପସାରଣ, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ଐତିହାସିକ ରାୟ ଏବଂ ଆଦେଶର ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭାରତର ୫୩ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ପଦର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ।

ସିଜେଆଇ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ:

ଚଳିତ ମାସ ସିଜେଆଇ ବି ଆର ଗଭାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ସେ ପ୍ରାୟ 15 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 2027 ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ 2019 ମସିହା ମେ’ 24 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନୀ:

ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ 1962 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 10ରେ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 1981ରେ ହିସାରର ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ କଲେଜରୁ ସେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ 1984ରେ ରୋହତକର ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ସେହି ବର୍ଷ ହିସାଲ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 1985ରେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ, ସେବା ଓ ଦେଓ୍ବାନୀ ମାମଲାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୋର୍ଡ, ନିଗମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ।

ହରିୟାଣାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ କାନ୍ତ:

ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହରିୟାଣାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେ 2000 ମସିହା ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2001ରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ ହୋଇଥିଲେ । 2004 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । 2007 ଓ 2011ରେ 2 ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେ 2018 ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ:

ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠର ଅଂଶ ଥିଲେ । ସମାନ ରାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପେନସନ (One Rank One Pension) ଯୋଜନାର ବୈଧତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ନାଗରିକତା ଆଇନ ଧାରା 6 Aକୁ ବୈଧ କରି ମତ ରଖିଥିଲେ । ପେଗାସସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସେହି ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଜଷ୍ଟିସ କାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହେବେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ସୁପାରିଶ କଲେ CJI

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : November 24, 2025 at 10:46 AM IST

TAGGED:

CHIEF JUSTICE OF INDIA
SUPREME COURT OF INDIA
SURYA KANT BIOGRAPHY
CHIEF JUSTICE SURYA KANT
CJI SURYA KANT OATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.