ETV Bharat / bharat

'ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି... ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ,' ଜେପି ନଡ୍ଡା

NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦାୟିତ୍ବବାନ NDA ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି JP ନଡ୍ଡା ।

'Rahul Gandhi is taking political advantage of the students' issue... It is not right to politicise the issue,' says JP Nadda
'ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି... ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ,' ଜେପି ନଡ୍ଡା (Source@BJP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 11:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

JP NADDA PRESS CONFERENCE, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ NEET ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ବୁଧବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଜବାବରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ର ସମସ୍ୟାର ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।

ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଏବଂ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ । କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସେ ପ୍ରାୟ 150ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହା ତଦନ୍ତର ବିଷୟ ଏବଂ ସରକାର, ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାର ଭାବରେ, ନିସନ୍ଦେହରେ ତଦନ୍ତ କରି ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ।"

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ସର୍ଭିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜେଏସିର ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟମା ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି । ସେହିପରି ଏସଏସସି ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ତାମିଲନାଡୁରେ ଏକ ବି.ଏଡ୍. ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିରୋଧୀ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେତେବେଳେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ।

ନଡ୍ଡା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଞ୍ଜାବରେ ପଞ୍ଜାବ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି । ସେହିପରି କେରଳରେ 26ଟି ପିଏସସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ POC ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କିଛି ଉଦାହରଣ; ଏପରି ଘଟଣାର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ।

ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଛିବା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ନଡ୍ଡା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, "କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ INDI ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପେପର୍ ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ? ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା କିମ୍ବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନୁହେଁ । ଆପଣ ଛାତ୍ର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ।"

ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତି-ଆରୋପ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ । ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗୃହ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ, ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆମେ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ... ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ନ ହୁଏ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର । କାରଣ ପିଲାମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଜେପିର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହିଂସା: 118 ପୋଲିସ ଆହତ, 70ରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଅଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫଟୋରେ ଖବର: CJPର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଲାଠିମାଡ, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍‌ ପ୍ରୟୋଗ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

JP NADDA PRESS CONFERENCE
CJP PROTEST
SONAM WANGCHUK
NEET PAPER LEAK
JP NADDA PRESS CONFERENCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.