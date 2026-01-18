ବିଜାପୁରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, 2 ନକ୍ସଲ ନିହତ
ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀ ଦମନ ଅଭିଯାନ। ଫାର୍ସେଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ । ଦୁଇ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ଏବଂ AK-47 ଜବତ ।
ବିଜାପୁର (ଛତିଶଗଡ଼): ପୁଣି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତର ଡିଭିଜନର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଫାର୍ସେଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ । ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପର୍ବତରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି AK-47 ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ।
ବିଜାପୁର ଏସପି ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏରିଆ କମିଟିର ଡିଭିସିଏମ ଦିଲୀପ ବେଦଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ଡିଆରଜି/କୋବ୍ରା/ଏସଟିଏଫର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପୁରୁଷ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏବଂ AK-47 ସମେତ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି । ଏବେବି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ।"
ସେହିପରି ବସ୍ତର ରେଞ୍ଜ ଆଇଜି ସୁନ୍ଦରରାଜ ପି.କହିଛନ୍ତି,"ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡିଆରଜି/କୋବ୍ରା/ଏସଟିଏଫ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ଚିହ୍ନଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମୃତ ମାଓ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏରିଆ କମିଟିର ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓ କ୍ୟାଡର ଡିଭିସିଏମ୍ ଦିଲୀପ ବେଦଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ ।"
୨୦୨୬ରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର:
- ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୬: ସୁକମାରେ ୧୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା
- ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୬: ବିଜାପୁରର ବାସାଗୁଡ଼ାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁଇ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓ ନିହତ
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର:
- ୧୯ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫: ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ବହନ କରିଥିବା ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
- ୧୮ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫: ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତିନି ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
- ୩ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫: ଗଙ୍ଗାଲୁରରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପିଏଲଜିଏ କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର ୨ କମାଣ୍ଡର ମୋଡିଆମି ଭେଲାଙ୍କ ସମେତ ୧୮ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ।
- ୧୨ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫: ବିଜାପୁର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଛଅ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
- ୨୧ ମେ, ୨୦୨୫: ଶୀର୍ଷ ନକ୍ସଲ ନେତା ବାସଭାରାଜୁଙ୍କ ସମେତ ୨୮ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
- ୧୫ ମେ, ୨୦୨୫: ବିଜାପୁରର କାରେଗୁଟ୍ଟା ପାହାଡ଼ରେ ୩୧ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
- ୧୨ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୫: ଦାନ୍ତେୱାଡା-ବିଜାପୁର ସୀମାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ୩ ନକ୍ସଲ ନିହତ
- ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୫: ଦାନ୍ତେୱାଡା-ବିଜାପୁର ସୀମାରେ ୪.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ବହନ କରିଥିବା ମହିଳା ନକ୍ସଲ ନିହତ
- ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୫: ସୁକମାରେ ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଯେଉଁଥିରେ ଝିରମ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ, ନିହତ; ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
- ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୫: ବିଜାପୁର ଏବଂ କାଙ୍କେରରେ ଦୁଇଟି ନକ୍ସଲ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୩୦ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
- ୯ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୫: ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ୩୧ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
- ୨୦-୨୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୫: ଗରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୬ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
- ୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୫: ନିଷିଦ୍ଧ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ)ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜୟରାମ ଓରଫ ଚଲାପଥୀ ସମେତ ୧୪ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
- ୧୬ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୫: ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୮ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
- ୨୨ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୪: ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୦ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହେଲେ।
- ୪ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୪: ଆବୁଝମାଡରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୩୮ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହେଲେ।
- ୧୦ ମଇ, ୨୦୨୪: ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୨ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହେଲେ।
- ୧୬ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୪: କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୨୯ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହେଲେ।
- ୨ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୪: ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୩ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହେଲେ।
- ୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୧୯: ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୦ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହେଲେ।
- ୬ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୧୮: ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୫ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହେଲେ।
- ୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୧୮: ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୦ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହେଲେ।
- ୨୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୧୪: ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ CRPF ସହ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୫ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ, ୨୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ।
- ୧୬ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୧୩: ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୧୦ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
- ୨୯ ଜୁନ୍, ୨୦୧୨: ଦାନ୍ତେୱାଡାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ CRPF ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ ୨୦ ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ୬ ଜଣ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
- ୨୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୧୦: ଦାନ୍ତେୱାଡାର ଜାଗରଗୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଆଶାରାମପୁରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ CRPF, ୧୧୧ ବାଟାଲିୟନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୨୦ ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ।
