ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବର ପ୍ରତିବାଦ; କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସାଇ ରିକ୍ସା ଚଲାଇ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Published : March 13, 2026 at 7:08 PM IST
ରାଞ୍ଚି: ଇରାନ-ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ଼୍ଡର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶୁକ୍ରବାର କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବିଧାୟକ-ମନ୍ତ୍ରୀ ଝାଡଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ପୋର୍ଟିକୋରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡା.ଇରଫାନ ଅନସାରୀ ଆଜି ରିକ୍ସା ଚଲାଇ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ରିକ୍ସା ଉପରେ ରାଜ୍ୟର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପୀ ନେହା ତିର୍କି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ବଢୁଥିବାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ନୀତିର ପରିଣାମ ଆଜି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଜନତା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ଏଲପିଜି ମିଳୁ ନ ଥିବା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରମାନେ ରହୁଥିବା ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୋଇ ପାରୁନି ।'
ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରତିବାଦ ଖାଲି ଛଳନା-ନୀରା ଯାଦବ
ଝାଡଖଣ୍ଡ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ପୋର୍ଟିକୋରେ କରିଥିବା ପ୍ରତିବାଦକୁ ଛଳନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ନୀରା ଯାଦବ । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବି ଏଲପିଜିର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣ ଠକ । ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଥିବାଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।'
ହରଦୀପ ପୁରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି-ଶିଳ୍ପୀ ନେହା ତୀର୍କ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପୀ ନେହା ତୀର୍କି କହିଛନ୍ତି, 'କେନ୍ଦ୍ର ପୋଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀ ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡି ଯାଇଛି । ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି । ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ରିକ୍ସାରେ ଆସିଛୁ ।'
ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଇରଫାନ ଅନସାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦେଶ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଏଲପିଜିର ଅଭାବ ରହିଛି । ମତେ ଏଲପିଜି କଳାରେ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ।’
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, 'କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁ ଏଲପିଜି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରୁନାହଁ । ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକେ ଚୁପ ରହୁଛନ୍ତି ।'
