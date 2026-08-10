ଝାଡଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ମୁହାଁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 12ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମ୍ପ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ପୁରୁଣା ବିଧାନସଭା ନିକଟସ୍ଥ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।
Published : August 10, 2026 at 12:29 PM IST
ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରତିବାଦରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ସୋମବାର ସକାଳେ ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ବିଧାନସଭା ନିକଟରେ ଥିବା ଶେଷ ବ୍ୟାରିକେଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଞ୍ଚିରେ 12ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ବିଧାନସଭା ଆଡକୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଜେଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ।
Strudents Hold Protest March Towards Vidhan Sabha Amid Heavy Police Deployment #VidhanSabhaMarch #JharkhandStudentProtest #RanchiProtest #JPSCJSSCExamhttps://t.co/thhdO0Gurt pic.twitter.com/qITYjSgeVI— ETV Bharat (@ETVBharatEng) August 10, 2026
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମାହାତୋ
ନଅ ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ଜେଏଲକେଏମ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମାହାତୋ ୧୦.୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଧରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ୫୧ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଧୁରୱାସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ବିଧାନସଭା ପରିସର ବାହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନୂତନ ବିଧାନସଭା ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହ ପ୍ରାୟ ୪ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ ରିଜର୍ଭ ବାଟାଲିୟନ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ କ୍ୟୁଆରଟିର ଦେଢ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
୯୮% ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଦାବି
ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୂର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ଦାବିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ୧୩ଟି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ସରକାର କେବଳ ୩ଟି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଜେପିଏସସି ଜେଏସଏସସି ସଂସ୍କାର ମଞ୍ଚର ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାସୱାନ କହିଛନ୍ତି "ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିବୁ ନାହିଁ।"
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍ଭିସ କମିଶନ (JPSC) ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକସନ କମିଶନରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ୧୪ତମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପିଏସସି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ପରୀକ୍ଷା ସମେତ ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ କଥିତ ଅନିୟମିତତାର ସିବିଆଇ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ସରକାର ଏବଂ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଜେଏମଏମ ନେତା ସୁପ୍ରିୟୋ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଜିତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅନିମା ହାଁସଦା ଏବଂ ଜମାଲ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ତିନି ଜଣ ଜେପିଏସସି ସଦସ୍ୟ ରବିବାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ସମେତ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗର ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସିଆଇଡି ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସମନ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୋମବାର, ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ଏବଂ ହାଁସଦାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଜେପିଏସସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଲ. ଖିଆଙ୍ଗତେ ଜୁଲାଇ ୨୨ ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅଣ-ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଏହି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର 3ଟି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଞ୍ଚି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ: ବିଧାନସଭା ଅବରୋଧ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ AISA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନେହା ବୋରାଙ୍କ ଉପରେ କାଳି ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ