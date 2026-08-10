ETV Bharat / bharat

୩ଟି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ରାଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଅଟଳ ଛାତ୍ର

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର JPSC ଏବଂ JSSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଦାବି ଉପରେ ଏକ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

Medical staff and fellow protesters transport a job aspirant on a stretcher to an ambulance after he fell ill during an indefinite hunger strike, in Ranchi, Jharkhand, Sunday, Aug. 9, 2026.
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 7:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଞ୍ଚି (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ): JPSC ଏବଂ JSSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ଦୀର୍ଘ 17 ଦିନ ଧରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଛାତ୍ର ଅନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି । ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଥମିନାହିଁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଦାବି ଉପରେ ଏକ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର । 14ତମ JPSC ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା 2023 ଓ 2025 ବ୍ୟାକଲଗ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ସରକାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, CBI ତଦନ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଛାତ୍ରନେତା ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ।

JPSC ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପାଇଁ ରାଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର:

ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦିବ୍ୟ କୁମାର ସୋନୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର 14ତମ JPSC ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ2023 ଓ 2025 ବ୍ୟାକଲଗ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ସରକାର କଥିତ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ, ଅପରାଧିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର CID ତଦନ୍ତ ଏବଂ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (Indian School of Mines) ଧାନବାଦ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ-ରାଞ୍ଚି ଏବଂ XLRI ର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ । ତଥାପି, JSSC CGL ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଏବଂ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ କୌଣସି ସହମତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।

JPSCର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଇସ୍ତଫା:

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରବିବାର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (JPSC)ର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । JPSC ସଦସ୍ୟ, ଅଜିତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜମିଲ ଅହମ୍ମଦ, ଏବଂ ଅନିମା ହାଂସଦା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳ ସେମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକ ପରେ ଏହା ଆସିଛି । ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଫଳାଫଳ ମିଳିନଥିଲା । ସରକାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ । ସରକାର କେବଳ 14ତମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନାହିଁ । ସେମାନେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ ।

ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା:

ଆଜି (ସୋମବାର) ହେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ଛାତ୍ର ସଂଗଠନମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ହିଂସା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗାରୁଜାରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ।

ଆଜି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ 17ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ 2026ରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍‌ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ "କଠୋର ଦଣ୍ଡ" ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । "ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବି କରିବାର ସାହସ ପାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛୁ । ଯୁବପିଢ଼ି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ।"

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । "କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଶାଳ ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୁବ ପିଢ଼ିକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର । "

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ " ସତ ଓ ମିଛ" ମିଶ୍ରଣ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ:

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗଙ୍ଗୱାର ମଧ୍ୟ JPSC-JSCC ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ୍ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ"।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଙ୍ଗୱାର କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ କିଛି ବିଷୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ । କଥା ହୋଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି... ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆମେ ଏକ ସମାଧାନ ପାଇବୁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ମୋତେ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ...।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାଞ୍ଚି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ: ବିଧାନସଭା ଅବରୋଧ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ AISA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନେହା ବୋରାଙ୍କ ଉପରେ କାଳି ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ

CJPର 49 ଦିନିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା: ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ

TAGGED:

JPSC JSSC EXAMINATION
JHARKHAND GOVERNMENT
IRREGULARITIES IN JPSC JSSC
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ
JHARKHAND STUDENTS PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.