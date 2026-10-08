ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, 12ଟାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ମାଆ ରୂପି ସୋରେନଙ୍କର ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ପରଲୋକ ହୋଇଛି ।
ରୂପି ସୋରେନ (ETV Bharat)
Published : October 8, 2026 at 9:14 AM IST
ରାଞ୍ଚି: ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ମାଆ ରୂପି ସୋରେନଙ୍କର ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ରାଞ୍ଚିର ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ । ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶିବୁ ସୋରେନ୍ଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ 'ନେମରା' ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେବ । ରୂପି ସୋରେନ୍ଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସକାଳ 9ଟାରେ ରାମଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ନେମରାକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ।