ETV Bharat / bharat

TDPL ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ୍ କଲେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ସରକାର

ଝାଡଖଣ୍ଡ ସରକାର JSSC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ CGL ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ।ଏହାସହ ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ।

JHARKHAND JSSC CGL EXAM CANCEL
TDPL ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ୍ କଲେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ସରକାର (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 7:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଞ୍ଚି (ଝାଡଖଣ୍ଡ): ଦୀର୍ଘ 24 ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ TDPL ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ JPSC-JSSC ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଝାଡଖଣ୍ଡ ସରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର JSSC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ CGL ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

JHARKHAND JSSC CGL EXAM CANCEL
TDPL ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ୍ କଲେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ସରକାର (PTI)

ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ JPSC PT ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 2023 ଏବଂ 2025 ପାଇଁ ବ୍ୟାକଲଗ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ CGL ପରୀକ୍ଷାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ SIT ଏବଂ CID ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଅନିୟମିତତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି । JPSC ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ CGL ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଯାହାଫଳରେ ସରକାର CGL ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।"

କେଉଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ୍:

  1. ୧୪ତମ JPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ PT ପରୀକ୍ଷା
  2. ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (JET)
  3. ସହାୟକ ସରକାରୀ ଓକିଲ
  4. କାରଖାନା ନିରୀକ୍ଷକ
  5. ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ଜୁନିଅର
  6. ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବନରକ୍ଷୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା
  7. ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପିଜିଟି ପରୀକ୍ଷା

IAS ଅମିତାଭ କୌଶଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ:

ଝାଡଖଣ୍ଡ ସରକାର IAS ଅଧିକାରୀ ଅମିତାଭ କୌଶଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ JPSC (JSSC) ରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, SOP ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି ସେଗୁଡିକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା । ସରକାର ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।

ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏକ କମିଟି ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା CGL ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସହମତି ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଶେଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ CGL ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଝାଡଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ମୁହାଁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 12ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମ୍ପ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର 3ଟି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ

TAGGED:

CANCEL JSSC CGL EXAM
JHARKHAND GOVERNMENT DECISION
JHARKHAND CM HEMANT SOREN
ଝାଡଖଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ
JHARKHAND JSSC EXAM CANCEL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.