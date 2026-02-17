ଜେଇଇ ମେନରେ 100 ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ ରଖି କମାଲ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜାଆଁଳା ଦୁଇଭାଇ ମହରୁଫ ଓ ମସରୁର
ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲରେ ପଢନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି । ଜେଇଇ ମେନରେ ଉଭୟ 285 ସ୍କୋର ରଖିଛନ୍ତି । ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ଏକାଠି ପଢିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ।
କୋଟା(ରାଜସ୍ଥାନ): ଜେଇଇ ମେନ-2026 ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାଆଁଳା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କମାଲ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁଇ ଭାଇ ମହରୁଫ ଏବଂ ମସରୁର ଅହମଦ ଖାନ ଦୁଇ ଭାଇ ଜେଇଇ ମେନ ପ୍ରଥମ ସେସନରେ 100 ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ ରଖିଛନ୍ତି । ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପରେ ଘରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି । ଦୁଇ ଭାଇ ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟାରେ ରହି ପଢୁଥିଲେ ।
ବାପା-ମା ଡାକ୍ତର, ପିଲାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା
ମସରୁର ଏବଂ ମହରୁଫ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବାପା ମନସୁର ଅହମଦ ଖାନ ଜଣେ ଡାକ୍ତର । ସେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ଫିଜିସିଆନ ଅଛନ୍ତି । ମା ଜୀନତ ବେଗମ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର । ସେ ଜଣେ ଗାଇନୋକଲଜିଷ୍ଟ । ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଛାଡି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟାରେ ରହୁଥିଲେ । ବାପା-ମା ଡାକ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ । ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଅଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବାପା-ମା ବାୟୋଲଜି ବଦଳରେ ମ୍ୟାଥମାଟିକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ । ବାପା-ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଠ ପଢାକୁ ନେଇ ପିଲାବେଳୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥାଏ । ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲରେ ପଢନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି କରନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥା ହେଲା ଉଭୟେ ସମାନ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତି । ଜେଇଇ ମେନରେ ଉଭୟ 285 ସ୍କୋର ରଖିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କର ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ 99.9984543 ଅଛି । ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପାଇଁ ଉଭୟେ କ୍ରାକ କରିଛନ୍ତି ।
ବାପା ଅହମଦ ଖାନ କହନ୍ତି, 'ମୁଁ ଓ ପତ୍ନୀ ଜୀନତ ଉଭୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେମାନେ ମେଡାକାଲ ଲାଇନରେ ଯାଆନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରରିଂ ଲାଇନରେ ଯିବାପାଇଁ । ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି, ବାୟୋଲଜିରେ ବହୁତ ମନେ ରଖବାକୁ ପଡିଥାଏ । ମ୍ୟାଥମାଟିକ୍ସରେ କନସେପଚୁଆଲ ବେଶି ଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମ୍ୟାଥମାଟିକ୍ସ ବାଛିଲେ ।'
କୋଟା ସିଷ୍ଟମ ଖୁବ ସପୋର୍ଟିଭ
କୋଟା ପାଠପଢା ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବାପା ଅହମଦ ଖାନ କହିଛନ୍ତି, 'ଏଠିକାର ସିଷ୍ଟମ ଖୁବ ସପୋର୍ଟିଭ । ଫାକଲ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ । ଡାଉଟ କ୍ସିୟର କ୍ଲାସ ବି ବହୁତ ଭଲ।' ମା' ଜୀନତ କହନ୍ତି, 'ବାପା ପ୍ରତି ଦୁଇ ବା ଅଢଇ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି । ସେ କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ସହ କୋଟାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଏ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ ଓଡିଶା ଯାଇଛନ୍ତି ।'
ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଉଭୟ ମାହରୁଫ ଏବଂ ମାସରୁର କୋଟା ଆସିଥିଲେ । ଇଣ୍ଟରନାଶନାଲ ଜୁନିଅର ସାଇନ୍ସ ଅଲମ୍ପିଆଡ (IJSO) 2023ରେ ଉଭୟେ ଓରିଏଣ୍ଟଶନାଲ କମ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଟିମ ସହ ଥାଇଲାଣ଼୍ଡ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଗୋଲ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ । ଇଣ୍ଟରନାଶନାଲ କେମେଷ୍ଟ୍ରି (ICHO) 2025ରେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କମ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପ (ocsc) ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ । ଉଭୟେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ଏକାଠି ପଢିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ।
କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ..ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଶକ୍ତି ପାଲଟିଗଲା
ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପରେ ମସରୁର ଆହମଦ ଖାନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କୋଟାରେ ରହି ପଢୁଛି । ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗାଇ଼ଡାନ୍ସରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲି । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଠ ପଢୁଥିଲି । ସେଥିପାଇଁ JEE Mainରେ ଭଲ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ ହାସଲ କରିପାରିଲି । ମୁଁ ଓ ମୋର ଜାଆଁଳା ଭାଇ ମହରୁଫ ଦୁହେଁ ଏକାଠି କୋଟାରେ ପଢୁଥିଲୁ । ଆମର ପଢ଼ାର ସମୟ ସମାନ ଥିଲା । ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ପାଠପଢାରେ ସାହାଯ୍ୟର କରୁଥିଲୁ ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲୁ । ଏପରିକି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଥିଲୁ । ମୁଁ ତାଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁଥିଲି, ସେ ବି ମୋଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁଥିଲା ।
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, କୋଚିଂ ବେଳେ ମୋଡ୍ୟୁଲ ପୁରା କରୁଥିଲୁ । ସାମାନ୍ୟ ଡାଉଟ ଆସିଲେ ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ । ଟେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଉଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲୁ । ସେହିପରି ମହରୁଫ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରି ବୁଝିଥାଉ । ଏମିତି ପଢିବା ଭିତରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟେସନ ଚାଲିଥିଲା ।
ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୧, ୨୨, ୨୩, ୨୪ ଓ ୨୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସେସନର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୧୨ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ୧୦୦ ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ଭବେଶ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ 100 ପର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ଟପର 12 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ରେୟାସ ମିଶ୍ର । ଜେଇଇ ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସେସନରେ ୧୩ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ JEE (ମେନ୍)-୧ ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
