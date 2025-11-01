JEE Main 2026 ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ, କେମିତି କରିବେ ପଞ୍ଜିକରଣ ?
ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (ଜେଇଇ) ମେନ୍ 2026 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କେଉଁଦିନ ଶେଷ ତାରିଖ ? କେବେ ପରୀକ୍ଷା ? ଆବେଦନ ଫି' କେତେ ? ଜାଣନ୍ତୁ ...
Published : November 1, 2025 at 10:09 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 10:51 AM IST
JEE Main Exam 2026 ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ): ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (JEE) ମେନ୍ 2026 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଶୁକ୍ରବାର (ଅକ୍ଟୋବର 31) ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ https://jeemain.nta.nic.in/ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ଶିକ୍ଷାବିତ ଦେବ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଏବଂ ଫି' ପ୍ରଦାନ ସମେତ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ । ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ (Physics), ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ (Chemistry) ଏବଂ ଗଣିତ (Mathematics) ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ଅଟେ । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ । ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ । ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ ସେମାନଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ମାର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ, 15,39,848 ପ୍ରାର୍ଥୀ JEE ମେନ୍ 2025 ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 14,75,103 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଶିକ୍ଷାବିତ ଦେବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ:
JEE ମେନ୍ 2026, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା 2026 ଜାନୁଆରୀ 21ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ 10 ଏପ୍ରିଲ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
NTA ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ସେସନ୍ର ରେଜଲ୍ଟ 2026 ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଏହାସହ ଏପ୍ରିଲ ସେସନ୍ର ଫଳାଫଳ ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
ଆବେଦନ ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା:
ଜାନୁଆରୀ ସେସନ୍:
- ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ: 2025 ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ରାତି 9.00ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
- ପରୀକ୍ଷା ଫି ଦାଖଲ: ନଭେମ୍ବର 27, ରାତି 11.50
- ପରୀକ୍ଷା ପାଇ ସିଟି ଘୋଷଣା: 2026 ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ
- ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ: ପରୀକ୍ଷାର 3ରୁ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯିବ
- ପରୀକ୍ଷା: 2026 ଜାନୁଆରୀ 21-30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ
- ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଏବଂ ଆନ୍ସର କି: ପରୀକ୍ଷାର 3ରୁ 4 ଦିନ ପରେ
- ରେଜଲ୍ଟ: 2026 ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ
ପରୀକ୍ଷା ଫି (ବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ):-
- ସାଧାରଣ ବର୍ଗ (BE/BTech): 1,000 ଟଙ୍କା
ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ (General): 800 ଟଙ୍କା
- EWS ଏବଂ OBC (ପୁରୁଷ): 900 ଟଙ୍କା
- EWS ଏବଂ OBC (ମହିଳା): 800 ଟଙ୍କା
- SC/ST/ଭିନ୍ନକ୍ଷମ/ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗି: 500 ଟଙ୍କା
BArch ଏବଂ BPlan ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ:
- ସାଧାରଣ/EWS/OBC (ପୁରୁଷ): 2,000 ଟଙ୍କା
- ସାଧାରଣ/EWS/OBC (ମହିଳା): 1,600 ଟଙ୍କା
- SC/ST/ଭିନ୍ନକ୍ଷମ/ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗି: 1,000 ଟଙ୍କା
ଭାରତ ବାହାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାଛିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ:
- ସାଧାରଣ (ପୁରୁଷ): 5,000 ଟଙ୍କା
- ସାଧାରଣ (ମହିଳା): 4,000 ଟଙ୍କା
- EWS/OBC (ପୁରୁଷ): 4,500 ଟଙ୍କା
- EWS/OBC (ମହିଳା): 4,000 ଟଙ୍କା
- SC/ST/ଭିନ୍ନକ୍ଷମ: 2,500 ଟଙ୍କା
- ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗି: 3,000 ଟଙ୍କା
ପରୀକ୍ଷା ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଅସମୀୟା, ବଙ୍ଗଳା, ଗୁଜରାଟୀ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟଲମ, ମରାଠୀ, ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସମେତ 13ଟି ଭାଷାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
JEE ମେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଡମିଶନ:
ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (NIT), ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (IIIT) ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (GFTI)ରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ JEE ମେନ୍ ସ୍କୋର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (IITs)ରେ ଆଡମିଶନ କରିପାରିବେ ।
ଶିକ୍ଷାବିତ ଦେବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, JEE ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । 2021ରେ ପ୍ରାୟ 10.48 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 9.39 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । 2022 ମସିହାରେ, 10.26 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 9.05 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । 2023 ମସିହାରେ, 11.3 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । 2024ରେ 14.15 ଲକ୍ଷ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ 2025ରେ 14.75 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା 2021 ପରଠାରୁ 57 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା :-
1. ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ:
- ପ୍ରଥମେ JEE ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।
- ନାମ, ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ଠିକଣା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ।
- ପରେ ଏକ ପାସୱାର୍ଡ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଶ୍ନ (Security Question) ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
- ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା OTP ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
- ଆବେଦନକାକୀ ଏକ JEE ମେନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ପାଇବେ ।
2. ଆବେଦନ ଫର୍ମ:
- ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସମେତ ବୈଧ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
- ଡିଜିଲକର, ଆଧାର, AAPAR ଆଇଡି, ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ ବିବରଣୀ, ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଗ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ (category and disability) ଷ୍ଟାଟସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର UDID ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
- ଏହା ପରେ, ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ରାଜ୍ୟ କୋଡ୍, ବର୍ଗ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
- ପରେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
- ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତର ସ୍କାନ କପି ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ।
3. ଫି’ ଦେୟ:
- ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଫି’ ଅନଲାଇନରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ । (ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍/କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ କରାଯାଇପାରିବେ ।)
- ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଦ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବଢିଲା ଫର୍ମପୂରଣ ଅବଧି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ