JEE Advanced 2026 ପେପର୍ ଆନାଲିସିସ୍ : ରାଙ୍କ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, କମ୍ ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଭଲ ସ୍ଥାନ

ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, କିଛି ଛାତ୍ର ଗଣିତ ବିଭାଗକୁ ସହଜ କହିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମନୀଷ ଗୌତମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ 2026 ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)
Published : May 18, 2026 at 6:06 PM IST

କୋଟା : ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ରାଙ୍କ୍ ପାଇଁ ପରିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଧା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଗତ ରବିବାର ଶେଷ ହୋଇଛି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା JEE Advanced 2026। ଏବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଜଟିଳତା ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚାପରେ ପକାଇଥିବାବେଳେ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଥିବାବେଳେ, ଗଣିତ ଲମ୍ବା ଓ ସମୟସାପେକ୍ଷ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଜଟିଳତା ସ୍ତରକୁ ଦେଖିଲେ ଏବର୍ଷ କମ୍ ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରାଙ୍କ୍ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।

ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବର୍ଷ ରାଙ୍କ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପେପର୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବ। ତିନୋଟି ବିଷୟ; ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ମଧ୍ୟରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଆୟୋଜକ ସଂସ୍ଥା IIT -Roorkee ନିଜ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଜାରି କରିଥିଲା। କୋଟାର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଜଟିଳତା ସ୍ତର କୋଟାରେ ହୋଇଥିବା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ସହିତ ପ୍ରାୟ ମେଳ ଖାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ର ମୂଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ସଦୃଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ।

ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ଥିବାବେଳେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍କୋରିଂ ଥିଲା ଓ ଗଣିତ ସମୟସାପେକ୍ଷ ଥିଲା। କଟଅଫ୍ ଓ ରାଙ୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଜଟିଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବର୍ଷ କମ୍ ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରାଙ୍କ୍ ମିଳିପାରେ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମାର୍କ ୩୦-୩୩ ପ୍ରତିଶତ, OBC ପାଇଁ ୨୭-୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଓ SC/ST ପାଇଁ ୧୫-୧୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟୁନ ୮ରୁ ୧୦ ମାର୍କ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ୬୦-୬୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟପ୍ ୫୦୦ ରାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ୪୮-୫୨ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟପ୍ ୫ ହଜାର ଭିତରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି।

Education expert Vinod Kumawat ((Special Arrangement))

ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ : ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଓ ଲମ୍ବା

ଏକ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍‌ର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିନୋଦ କୁମାୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଓ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଅଧିକ ହିସାବ ନିକାଶ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ବିଷୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପେପର୍-1 ତୁଳନାରେ ପେପର୍-2 ଅଧିକ ଜଟିଳ ଓ ଦୀର୍ଘ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ JEE Advanced ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଷୟରୁ ଆସିଥିଲା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଧାରଣା ଭିତ୍ତିକ ଓ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ସୂତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଖୁବ କମ୍ ଥିଲା। ଏକାଧିକ ଧାରଣା ଓ ହିସାବ ନିକାଶ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଉଭୟ ପାଳିରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳତା ସ୍ତର ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ (Mechanics) ଓ ବିଦ୍ୟୁତଗତି ବିଜ୍ଞାନ (Electrodynamics) ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଆଧୁନିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ (Modern Physics) ରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ବିଶେଷକରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନର କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥିଲା।

Education expert Nitin Vijay (Special Arrangement)

ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ : Solid State ଓ Real Gases ରୁ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା

ଏକ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍‌ର ଫାଉଣ୍ଡର ଓ CEO ନିତିନ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସହଜ ଓ ସ୍କୋରିଂ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଜୈବିକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଜୈବିକ ରସାୟନ ପ୍ରଶ୍ନ ସହଜ ଥିଲା, ତେବେ ପେପର୍-2ରେ ଏହା ମଧ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ବହୁବିଧ ଧାରଣା ଭିତ୍ତିକ ଥିଲା। ଅଣ-ଜୈବିକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ (Inorganic Chemistry) ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହଜରୁ ମଧ୍ୟମ ଥିଲା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମଧ୍ୟମରୁ ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧାସଳଖ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆସିଥିଲା। “Block Chemistry” କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା।

ଭୌତିକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ (Physical Chemistry) ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହଜ ଥିଲା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହଜରୁ ମଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, Solid State କିମ୍ବା Real Gases ବିଷୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ JEE Advanced ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଜୈବିକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ଥିଲା। ଭୌତିକ ରସାୟନରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ, ଅଣ-ଜୈବିକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧାସଳଖ NCERT ଆଧାରିତ ଥିଲା।

ଗଣିତ : ସମାଧାନଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ

ଏଜୁକେଶନ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କେତେକ ଛାତ୍ର ଗଣିତକୁ ସହଜ ବୋଲି କହିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲମ୍ବା ଓ ନୂତନ ଶୈଳୀର ଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ନୂଆ ବିଷୟରୁ ଦୁଇଟି କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। Conic Sections ଓ Permutations & Combinations ରୁ ସାଧାରଣ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିଲା। Probability ଓ Definite Integration ରୁ ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। କଳନ ଓ ବୀଜଗଣିତ (Calculus ଓ Algebra)ର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ (Functions ଓ Integrals)ର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜଟିଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

