ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ମେ ମାସ ଏହି ତାରିଖରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା
IIT ରୁର୍କି ଅଧୀନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଦେଶରେ 221 ଏବଂ ବିଦେଶରେ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । 2,50,000 ଛାତ୍ରାଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା ।
Published : January 1, 2026 at 10:11 AM IST
JEE Aadvanced 2026 କୋଟା(ରାଜସ୍ଥାନ): ଚଳିତବର୍ଷ ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସ(JEE Advanced) ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । IIT ରୁର୍କି ଅଧୀନରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟେରାନ୍ସ ଆଡଭାନ୍ସଡ ପରୀକ୍ଷା ଭାରତରେ ଏକ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏହା ଏକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛି । ଆସନ୍ତା ମେ 17, 2026ରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଦେଶ ବାହାରେ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା:
ଏଥର ମୋଟ 223 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ସେଥିରୁ ଭାରତରେ 221ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଦୁବାଇ ଓ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଭାରତୀୟ ତଥା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି'ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ମାତ୍ର ବିଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଚୟନ କରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଫି' 50 USD ବଢାଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ସିଲାବସ୍ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେବ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ।
ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା:
ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ 75% ମାର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବୋର୍ଡର ଟପ୍ 20% ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଜେଇଇ ମେନ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳର ଶୀର୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ।
ବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା:
- ଜେନାରାଲ (General): 1,01,250
- ଓବିସି (OBC): 67,500
- ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ (EWS): 25,000
- ଏସ୍ସି (SC): 37,500
- ଏସ୍ଟି (ST): 18,750
ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାର୍କ:
ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାର୍କ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ କ୍ୟାରିଅର କାଉନସେଲର ଅମିତ ଆହୁଜା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
- ଜେନାରାଲ (General): ପରୀକ୍ଷାରେ 35 ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ 10% ମାର୍କ
- ଓବିସି (OBC) ଓ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ (EWS): ପରୀକ୍ଷାରେ 31.5% ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ 9% ମାର୍କ
- ଏସ୍ସି (SC) ଓ ଏସ୍ଟି (ST): ପରୀକ୍ଷାରେ 17.5% ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ 5% ମାର୍କ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ