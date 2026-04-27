'ଡାଲମା’ ପ୍ରେମରେ ଜାପାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ; ଖାଇଲେ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଲେ ପ୍ରଂଶସା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଦକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଜାପାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 27, 2026 at 10:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜାପାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ଭୁରିଭୁରି ପ୍ରଶଂସା । ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଜାପାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଓନୋ କେଇଚି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଡାଲମାର ସାଜିଛନ୍ତି ଦିୱାନା । ଡାଲମା ଖାଇବା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଜାପାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଡାଲମା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆତିଥେୟତାର ପ୍ରତୀକ । ଜାପାନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଧୁତା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Enjoyed #Dalma in #Odisha😋— ONO Keiichi, Ambassador of Japan (@JapanAmbIndia) April 26, 2026
Delicious, and a wonderful reflection of Odisha’s rich culinary culture!
ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶା🙏✨ pic.twitter.com/uzU2hh3684
ଗତ ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ୱଲପୁରର ରେଙ୍ଗାଲିରେ JSW ଓ ଜାପାନର JFE Steel ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଭେନ୍ଚର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଜାପାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମିଷ୍ଟର ଓନୋ କେଇଚି (Mr ONO Keiichi) ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାପାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯାଇଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଖୁବ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଶେଷକରି, ‘ଡାଲମା’ର ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମେଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ‘X’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାଲମାର ସ୍ୱାଦକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କଲି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ । ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତ ରନ୍ଧନ କଳାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଫଳନ ।’’
Delighted to see you enjoying the flavors of Odisha, Ambassador Ono San! Dalma is the heart of our kitchen, and we are honored by your kind words. May our bond continue to grow over many more such meals.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) April 27, 2026
Ono San, Arigatou Gozaimasu! 🇯🇵🤝🇮🇳
ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଦକୁ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ…
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମିଷ୍ଟର ଓନୋ’ଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଓନୋ’ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ‘X’ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଦକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ୍ୱାସାଡର ‘ଓନୋ ସାନ୍’ (ମିଷ୍ଟର ଓନୋ) । ଡାଲମା କେବଳ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆତିଥେୟତାର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ମତପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର