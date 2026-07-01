ETV Bharat / bharat

୩ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି; ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଆଶା

ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଆନୁଷ୍ଠନିକ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୧୬ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ସାମିଲ ହେବେ

JAPAN PM INDIA VISIT
ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି (File/AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 1, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି ବୁଧବାର ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୧୬ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଟୋକିଓସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ X ରେ କରିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକାଇଚି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ସେ ୧୬ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ।"

ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାକାଇଚି କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାରୀ-ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାପାନ-ଭାରତ ସହଯୋଗର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥନୀତି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ, ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭାଗ କରୁଥିବା ଭାରତ ସହ ସହଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି।"

ତାକାଇଚି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ଅଧିକାରିକ ଭାରତ ଗସ୍ତ ରହିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରିକ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ୧୬ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ।

ତାକାଇଚିଙ୍କ ଏହି ଭାରତ ଗସ୍ତ ନିବେଶ ଓ ନବସୃଜନ (Innovation) କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ (Critical Minerals) କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିର ଓ ଦୃଢ଼ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ (Resilient Supply Chains) ଗଠନ ଉଦ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗସ୍ତ ନୂଆ ଗତି ଦେବ।

କୂଟନୀତିକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହଯୋଗ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଏକ "ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍" ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେବ।

୧୬ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ କରାଯିବ।

ଏହି ଗସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଟୋକିଓ ଗସ୍ତ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୧୫ତମ ଭାରତ-ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଉଭୟ ଦେଶର ଭାରତ-ଜାପାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭାଗିଦାରି (India-Japan Special Strategic and Global Partnership)କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ତାକାଇଚି

TAGGED:

JAPAN PM
SANAE TAKAICHI
INDIA JAPAN ANNUAL SUMMIT
ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
JAPAN PM INDIA VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.