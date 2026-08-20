ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପୋଲିସର ବର୍ବରତା: ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଜଷ୍ଟିସ ଆର୍. ସୁଭାଷ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ
ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଆର୍. ସୁଭାଷ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
By Sumit Saxena
Published : August 20, 2026 at 8:58 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର. ସୁଭାଷ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମିଟି ଗତ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ ।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚି ଏବଂ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଜି ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ରେଡ୍ଡୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରବି ଶଙ୍କର ଝା, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶାଲିନ୍ଦର କୌର, ସିବିଆଇର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଋଷି କୁମାର ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ମେଘାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଏଲ୍.ଆର୍. ବିଷ୍ଣୋଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ତଦନ୍ତ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ କମିଟିର ବିବିଧତା ସମେତ ଅନେକ କାରଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ କମିଟି ବିଚାର କରିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିବ ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ଏବଂ ହିଂସା, ଯଥା ଉପଯୁକ୍ତ ଚେତାବନୀ ବିନା ପେଲେଟ୍ ଗନ୍, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାଡ଼ି, ଲାଠିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର, ଗମ୍ଭୀର ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ଆଘାତର କାରଣ ହୋଇଛି । ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମିଟି ମହିଳା ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ହିଂସା, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ୟାନେଲ୍ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା, 2023 ର ଧାରା 152କୁ ରାଜନୈତିକ ଭିନ୍ନମତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୀମା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାଷଣ ଏବଂ ସମାବେଶକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।
ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଆଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଠିତ କମିଟି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଳ ଏବଂ ହିଂସାର ଅଭିଯୋଗ, ଯାହା ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କାହାଣୀରେ କମ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମାନ କଠୋରତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ସହିତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମସ୍ତ ଦାବିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହମତ ହେବାପରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦକୁ 'ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ' ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସିଜେପିର ଆହ୍ୱାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପଛରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଚାପ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ! 'X'ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବିରୋଧୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ