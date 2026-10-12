Delhi Anti-CEC Protest: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; କଟାକ୍ଷ କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୩ଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ। ୨୪ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ CJP ନେତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। କଟକଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ;କାଲି ଶୁଣାଣି କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ
Published : October 12, 2026 at 2:33 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠିତ କମିଟିର ସୁପାରିସ ଆଧାରରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବଦଳରେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ, ବୁରାଡ଼ି ମୈଦାନ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ସିବିଡି ମୈଦାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନୁରାଗ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଓ ସଂଶୋଧିତ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି (SOP) ପୃଥକ୍ ଭାବେ ଜାରି କରାଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କିତ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡରରେ ଆଂଶିକ ସଂଶୋଧନ କରିଛି।
- ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ଏବେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବଦଳରେ ତିନୋଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନୁରାଗ କୁମାରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର L&O/48/2026 ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା। କମିଟିର ସୁପାରିସ ଆଧାରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରତିବାଦ
ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
୧. ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ
୨. ବୁରାଡ଼ି ମୈଦାନ
୩. ସିବିଡି ମୈଦାନ, ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଆସିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିବାଦ ଆୟୋଜନର ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
- ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯିବ- CJP ନେତା
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ନେତା ଆଶୁତୋଷ ରଙ୍କା ଏବଂ ସୌରଭ ଦାସ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନକରେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରଙ୍କା କହିଛନ୍ତି।
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି।
- ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ କଟକଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଅଟକାଯାଉଥିବା ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇନଥିବା ନେଇ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଅଦାଲତରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ନୀତିନ ୱାସୁଦେଓ ସାମ୍ବ୍ରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ‘ବାହାର ଲୋକ’ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆବେଦନର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହେବ। ନିର୍ବାଚନୀ ତାଲିକାରେ କଥିତ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଏହି ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
- ସିଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ସହ ତୁଳନା କଲେ ରାହୁଲ
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ INDIA ବ୍ଲକ୍ର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ‘ତାଣ୍ଡବ’ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରତିବାଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, “ଏହି ନୃତ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି… ଯେକେହି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ।” ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ ସେ। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସାମିଲ ହେବା କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଯିବା ସହ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।
#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "I want to tell Narendra Modi that 200 officials of your government are in touch with us and informing us, including those in the ED, CBI, Foreign Ministry..." https://t.co/sneicBxHPN— ANI (@ANI) October 12, 2026
- ସରକାରଙ୍କ ୨୦୦ ଅଧିକାରୀ ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଅଧିକାରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ଏଥିରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED), କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ସରକାରର ୨୦୦ ଅଧିକାରୀ ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ED, CBI ଓ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।”
ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଥିବା ନେଇ ଦାବିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୟାନ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବଢ଼ାଇଛି।
March for Democracy. March for Justice. #ChaloDilli https://t.co/1GQetlPOAY— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 12, 2026
- ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଘେରିବା ମୋଦିଙ୍କ ଭୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି: ରାହୁଲ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାରିକେଡିଂକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ସରକାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, “ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମଗ୍ର ସହରକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଠକେଇ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ।”
‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଦାବିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖଣ୍ଡନ କରିନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ଅବରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିବେ, ସେମାନେ ଆମ ଜାଲରେ ସେତେ ଅଧିକ ଫସିବେ।” ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ନିର୍ବାଚନୀ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ INDIA ବ୍ଲକ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି।
- ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ INDIA ବ୍ଲକ୍ର ପ୍ରତିବାଦ: ହିମାଚଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
INDIA ବ୍ଲକ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତିବାଦ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁ। ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଚୋରି କରି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠାଇବା କଂଗ୍ରେସ ଓ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୁଖୁ କହିଛନ୍ତି, “କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଆମ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ, ଭୋଟ୍ ଚୋରି କରି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ପ୍ରତିବାଦ ଆମ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଏକ ଲଢ଼େଇ।”
ନିର୍ବାଚନୀ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସହ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସୁଖୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
#WATCH | Delhi | INDIA Bloc protest march to SC | NCP-SCP MP Supriya Sule says, "We will peacefully try to seek justice because what is happening in the country is wrong... Yesterday, three journalists were also taken into custody. This is a democracy, and in a democratic setup, everyone has the fundamental right to speak, move freely, and exercise their constitutional rights, will you snatch that away as well?..."— ANI (@ANI) October 12, 2026
- ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବୁ : ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ
ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ କହିଛନ୍ତି;ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବୁ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। INDIA ବ୍ଲକ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତିବାଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ସିପି-ଏସ୍ସିପି (NCP-SCP) ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୁଲେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ, କାରଣ ଦେଶରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଭୁଲ୍।”
ନିକଟରେ ତିନିଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯିବା ଘଟଣା ଉଠାଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଏପରି କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଇଛି।
- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏଥିସହ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି ହୋଇନଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ କରାଯାଉଥିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିରସ୍ତ୍ର ସମାବେଶକୁ ମନମୁଖୀ ଭାବେ ଅଟକ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଅଧୀନରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଚଳପ୍ରଚଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମେନକା ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହାବିୟସ କର୍ପସ ଆବେଦନ ସମେତ ଏକାଧିକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଡିଏମଆରସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଆବେଦନର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି।
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୯(୨) ଅଧୀନରେ ଜନଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ କଟକଣା ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ରେଳ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବେଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଅଧୀନରେ ସହରରେ ମୁକ୍ତ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ବିବାଦୀୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଥିବା କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଶନିବାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆସିଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ରବିବାର ଦିନ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । କେତେକଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପୋଲିସ ବସ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (SFI), ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ (AISA) , କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଯୁବ ସଂଗଠନ (KYS) ସମେତ ଅନେକ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଓ CJP ସମର୍ଥକମାନେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସିପିଆଇ(ଏମ)ର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜନ ବ୍ରିଟାସ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ଥିଲେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ: ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ସିଜେଆଇ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ