ବାଙ୍କିପୁରରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ 10000 ଚାକିରି, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର
ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପରେ ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 10 ହଜାର ଚାକିରି ଦେବେ ।
Published : August 12, 2026 at 11:13 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 11:26 AM IST
ପାଟନା(ବିହାର): ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ ପରେ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଜନ ସୂରାଜ ପାର୍ଟିର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର । ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ବାଙ୍କିପୁରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ 10 ହଜାର ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
बांकीपुर की जनता से जो बेहतर शिक्षा का वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेंगे।— Jan Suraaj (@jansuraajonline) August 11, 2026
शहीद रामगोविंद सिंह स्कूल, वार्ड 30 pic.twitter.com/A4XGzL1ZAm
ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେବେ ଚାକିରି:
ଗତକାଲି ୟାରପୁର ରାଜପୁତାନା ଗୋପାଳ ଶରଣ ସିଂହ ପଥରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଯୋଗ ଦେଇ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ରାସନ କାର୍ଡ, ଭତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10000 ଯୁବକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାକିରି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
ବାୟୋଡାଟା ମାଗିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ:
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଲୋକେ ପଚାରୁଥିଲେ ଜିତିବା ପରେ 4ରୁ 5 ଦିନ ହେଲା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ କହିରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଜ ବାୟୋଡାଟା ଜନ ସୂରାଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜମା କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଥିଲେ, ‘ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ଜନସୂରାଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । 10 ହଜାର ଚାକିରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ।’
‘ଚାକିରି ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ’:
ସେ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିହାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ପେନସନ ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହେବ । ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢା ଓ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ହେବ । 3 ମାସର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାସନ କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ କେହି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବେ ନାହଁ ।
କଣ କହିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ:
ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳିବ, ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ 1100 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭତ୍ତା ମିଳିବ । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଲେ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଭଲ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କ ଫିସ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ।
ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ?
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର, ପାଟନା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବେରୋଜଗାର, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି । ଦୋଷୀ ନେତା ସେମାନଙ୍କ ଉପରରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବର ଦବିଯିବ ନାହିଁ ।