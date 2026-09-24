ETV Bharat / bharat

ଟ୍ରକ୍‌କୁ ପିଟିଲା କାର୍‌, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଣ୍ଡେ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସମେତ 4 ମୃତ

ଜାମସେଦପୁରରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଣ୍ଡେ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅ ତ୍ରିଶା ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

Minister Deepika Pandey Singh's Daughter Trisha Singh Dies In A Road Accident
ଜାମସେଦପୁରରେ ଟ୍ରକ୍‌କୁ ପିଟିଲା କାର୍‌ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 10:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଞ୍ଚି: ଜାମସେଦପୁରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍‌ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍‌ ସହ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଣ୍ଡେ ସିଂହଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ତ୍ରିଶା ସିଂହଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଜାମସେଦପୁରର ମାରାଇନ ଡ୍ରାଇଭରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

Minister Deepika Pandey Singh's Daughter Trisha Singh Dies In A Road Accident
ଜାମସେଦପୁରରେ ଟ୍ରକ୍‌କୁ ପିଟିଲା କାର୍‌ (ETV Bharat)

କାର୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣା:

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଘଟିଛି । କାରଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ କାରଟି ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କାର୍‌ଟି ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍‌ରେ ଥିବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି MGM ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଣ୍ଡେ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅ ତ୍ରିଶା ସିଂହ ରହିଛନ୍ତି ।

ଜାମସେଦପୁରର ଡିଏସ୍‌ପି ମନୋଜ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, "ରାତି 2ଟାରୁ 2.30 ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାର୍‌, ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀପିକା ପାଣ୍ଡେ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଖବରରେ ସେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ।

'X'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜାମସେଦପୁରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ସହଯୋଗୀ ତଥା ଭଉଣୀ ଦୀପିକା ପାଣ୍ଡେ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେହି ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଓ ଦୁଃଖିତ । ଯେକୌଣସି ପିତାମାତା କିମ୍ବା ପରିବାର ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଓ ଅସହ୍ୟ । ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ସମୟରେ, ମୁଁ ଭଉଣୀ ଦୀପିକା ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି । ଏହି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିର ଗଭୀରତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ । ମାରାଙ୍ଗ ବୁରୁ (ଭଗବାନ) ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଅସୀମ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

୭ ଗାଡି ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଆଇଚର, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ

ରେଳ ଲାଇନ ପାର୍‌ ହେଉଥିଲେ: 5 ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 4 ମୃତ

TAGGED:

JHARKHAND MINISTER DAUGHTER DEATH
JHARKHAND ACCIDENT
ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦୁର୍ଘଟଣା
ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଣ୍ଡେ
JAMSHEDPUR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.