ଆତଙ୍କୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ; 2 ଡାକ୍ତର ଗିରଫ, ଫରିଦାବାଦରୁ 360 KG ଜ୍ବଳନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଫରିଦାବାଦର ଏକ ଘରୁ 360 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜ୍ବଳନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ।

File photo of J&K Police officials (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2025 at 1:20 PM IST

ଫରିଦାବାଦ: ଆଉ ଏକ ବଡଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଫରିଦାବାଦର ଏକ ଘରୁ 360 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜ୍ବଳନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି । ଏହା ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏକ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ, ପିସ୍ତଲ ଓ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କାଶ୍ମୀର ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ରାଥରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଚଢଉ କରି ଏସବକୁ ଜବତ କରିଛି ।

ଆଜି (ସୋମବାର) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଫରିଦାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର ସତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଆତଙ୍କବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଧୌଜ ଅଞ୍ଚଳର ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢାନ୍ତି । ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଫରିଦାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢଉ କରାଯାଇଥିଲା ।

"ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଏକ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଆମର ଟିମ୍‌ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଗତକାଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି 360 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜ୍ବଳନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛୁ । ଏହା ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ହୋଇପାରେ । ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଯେ ଏହା RDX ନୁହଁ । ଅଭିଯାନ ଏବେବି ଜାରି ରହିବ ।"

"ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ 20ଟି ଟାଇମର, ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଅନାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆମେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଗାଜିନ ଏବଂ 83ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ, ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଓ 8ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଜବତ କରିଛୁ । "

ଫରିଦାବାଦର ଏକ ଘରୁ 14ଟି ପୃଥକ ବ୍ୟାଗରୁ ଜ୍ବଳନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ସବୁ ଜବତ ହୋଇଛି ସେହି ଘରକୁ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲ ଭଡାରେ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନିକଟରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ ଇ ମହମ୍ମଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସହାରନପୁରରୁ ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ ରାଥରଙ୍କୁ ଗରିଫ କରିଥିଲା ।

ରବିବାର 3 ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ:

ରବିବାର ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ 3 ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ଏଟିଏସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ଆତଙ୍କ ନିରୋଧୀ ସ୍କ୍ବାଡ । ତିନି ଜଣ ଆଇଏସଆଇଏସ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଓ ଜଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-କୁପୱାଡାରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି

