ଆତଙ୍କୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ; 2 ଡାକ୍ତର ଗିରଫ, ଫରିଦାବାଦରୁ 360 KG ଜ୍ବଳନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଫରିଦାବାଦର ଏକ ଘରୁ 360 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜ୍ବଳନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ।
Published : November 10, 2025 at 1:20 PM IST
ଫରିଦାବାଦ: ଆଉ ଏକ ବଡଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଫରିଦାବାଦର ଏକ ଘରୁ 360 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜ୍ବଳନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି । ଏହା ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏକ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ, ପିସ୍ତଲ ଓ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କାଶ୍ମୀର ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ରାଥରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଚଢଉ କରି ଏସବକୁ ଜବତ କରିଛି ।
#WATCH | Haryana | Regarding the 360 kg of possible ammonium nitrate recovered in Faridabad, CP Satender Kumar says, " ... "it is an ongoing joint operation between haryana police and j&k police. an accused, dr muzammil, was nabbed. 360 kg of inflammable material was recovered… pic.twitter.com/HvtN5qvFb0— ANI (@ANI) November 10, 2025
ଆଜି (ସୋମବାର) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଫରିଦାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର ସତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଆତଙ୍କବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଧୌଜ ଅଞ୍ଚଳର ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢାନ୍ତି । ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଫରିଦାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢଉ କରାଯାଇଥିଲା ।
"ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଏକ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଆମର ଟିମ୍ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଗତକାଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି 360 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜ୍ବଳନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛୁ । ଏହା ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ହୋଇପାରେ । ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଯେ ଏହା RDX ନୁହଁ । ଅଭିଯାନ ଏବେବି ଜାରି ରହିବ ।"
"ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ 20ଟି ଟାଇମର, ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଅନାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆମେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଗାଜିନ ଏବଂ 83ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ, ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଓ 8ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଜବତ କରିଛୁ । "
ଫରିଦାବାଦର ଏକ ଘରୁ 14ଟି ପୃଥକ ବ୍ୟାଗରୁ ଜ୍ବଳନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ସବୁ ଜବତ ହୋଇଛି ସେହି ଘରକୁ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମିଲ ଭଡାରେ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନିକଟରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ ଇ ମହମ୍ମଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସହାରନପୁରରୁ ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ ରାଥରଙ୍କୁ ଗରିଫ କରିଥିଲା ।
ରବିବାର 3 ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ:
ରବିବାର ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ 3 ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ଏଟିଏସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ଆତଙ୍କ ନିରୋଧୀ ସ୍କ୍ବାଡ । ତିନି ଜଣ ଆଇଏସଆଇଏସ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଓ ଜଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ।
