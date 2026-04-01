ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ-ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି । ମିଳିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ।
Published : April 1, 2026 at 12:24 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 12:41 PM IST
ଗାଣ୍ଡେରବଲ (ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର): ପୁଣି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗାଣ୍ଡେରବଲ ଜିଲ୍ଲାର ଆରହାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିନିମୟ ହୋଇଛି । ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ସେନାର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆହରାମା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବା ଦେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା।
#WATCH | Ganderbal, Jammu & Kashmir: Gunshots were heard during a cordon and search operation in the Arhama area of Ganderbal district.— ANI (@ANI) March 31, 2026
(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/v82f7wyn0w
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆହରାମା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ, ସେନା ଏବଂ ସିଆରପିଏଫର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ।"
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଘେରାବନ୍ଦୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଗାଣ୍ଡେରବାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଛି ।
#WATCH | Ganderbal, Jammu & Kashmir: Gunshots were heard during a cordon and search operation in the Arhama area of Ganderbal district.— ANI (@ANI) March 31, 2026
(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/hQm5w9sPKA
ଭାରତୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର ବାରମୁଲା ଜିଲ୍ଲାର ଉରିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LoC) ରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରୟାସ ସମୟରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖରେ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନୌଶେରା ସେକ୍ଟରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିଲା ।