ଉଦ୍ଧମପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ
ପୋଲିସ, ସିଆରପିଏଫ ଓ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି । 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ।
Published : September 17, 2026 at 10:28 AM IST
ଶ୍ରୀନଗର: ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଉଦ୍ଧମପୁରରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମିଳିତ ଭାବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଦୁଇ ଆତଙ୍କୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନାର ହ୍ବାଇଟ ନାଇଟ୍ କ୍ରପ୍ସ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ।
#WhiteKnightCorps | #CounterTerrorismOperations— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 17, 2026
𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗢𝗛𝗔𝗡 | 𝗧𝗪𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗡𝗘𝗨𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜𝗦𝗘𝗗
In a joint intelligence-based operation during the intervening night of 16/17 Sep 2026, confirmed inputs indicated the presence of terrorists in… pic.twitter.com/4UokfN8NgF
ସେନା Xରେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବ୍ରାତ୍ତାଲ, ଉଦ୍ଧମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଓ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରାତିର ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ଫଳସ୍ବରୂପ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ହ୍ବାଇଟ ନାଇଟ୍ କ୍ରପ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜାରି ରହିଛି ଅପରେସନ...
ତେବେ ଗତକାଲିଠୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ ।
ଶୁଣାଗଲା ଗୁଳିଗୋଳାର ଶବ୍ଦ....
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସେନା ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆତଙ୍କୀବାଦୀ ମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରୁ ଗୁଳି ମାଡ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସର କର୍ଡନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଟେ । ଭୌଗଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେନାକୁ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବିଧି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୁଳିବିନିୟମ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କୀ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ସୂଚାଉଛି ।