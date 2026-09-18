ଲଶ୍କର-ଇ-ତୋଏବା ସହ ଜଡିତ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ: ରଜୌରୀରୁ 3 ଗିରଫ, ମିଳିଲା ଗୁଳିଗୋଳା
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରଜୌରୀରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏଲଇଟି ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଘର । 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ ।
Published : September 18, 2026 at 11:23 AM IST
ରଜୌରୀ(ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର): ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଲଶ୍କର-ଇ-ତୋଏବା ସହ ଜଡିତ ଥିବା ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର (OGW) ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଦେଶରେ ରହି ଏମାନେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ସହାୟତା । ଏହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଟ ଚରୱାଲ ଅଞ୍ଚଳର ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ?
ଏମାନେ ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଆଜମ, ଜାକିର ହୁସେନ, ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାକ । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏମାନେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ସହ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ପୋଲିସ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପିସ୍ତଲ, ମାଗାଜିନ, ଗୁଳି, ଚୀନ ଗ୍ରେନେଡ ଜବତ କରିଛି ।
ମାମଲା ରୁଜୁ, ଗୁଳି-ପିସ୍ତଲ ଜବତ
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି 3 ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଲଇଟି ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ମଡ୍ୟୁଲର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରଜୌରୀ ଧର୍ମସାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 95/2026ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ‘ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଆଜମ, ଜାକିର ହୁସେନ, ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାକ, ଯେଉଁମାନେ କି କୋଟ ଚରୱାଲର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି । ସେମାନେ ଏଲଇଟି ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ମଡ୍ୟୁଲର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଏମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଓ ଯିବା ଆସିବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ଆହୁରି କହିଛି, ‘2023ରେ ରିୟାସିର ଚସାନା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଓ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।
ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ:
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି, ଏହି 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ । ରଜୌରୀ ରିୟାସି ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୀର ପଞ୍ଜାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ସୋପିଆନ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ।
#WhiteKnightCorps | #CounterTerrorismOperations— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 17, 2026
𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗢𝗛𝗔𝗡 | 𝗧𝗪𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗡𝗘𝗨𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜𝗦𝗘𝗗
In a joint intelligence-based operation during the intervening night of 16/17 Sep 2026, confirmed inputs indicated the presence of terrorists in… pic.twitter.com/4UokfN8NgF
ଉଦ୍ଧମପୁର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିହତ:
ଗତ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧମପୁରରେ ସେନା ଗୁଳିରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ, ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ପୋଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସଦ୍ଦାମ ଓ ମୁସ୍ତଫା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ।