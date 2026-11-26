୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇ-ସ୍କ୍ରିପ୍ ଠକେଇ: ଗୁଜରାଟରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଜୟପୁର ସାଇବର ପୋଲିସ
୪ ଶହ କୋଟିର ଇ-ସ୍କ୍ରିପ୍ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ୍ର ଓଳଙ୍ଗର ଗାଁର ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଗିରଫ ।
Published : November 26, 2026 at 7:18 AM IST
ଜୟପୁର: ୪ ଶହ କୋଟିର ଇ-ସ୍କ୍ରିପ୍ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜୟପୁର ସାଇବର ପୋଲିସ । ଗୁଜରାଟରୁ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ୍ର ଓଳଙ୍ଗର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ । ଗତ ୯ ମାସ ଧରି ସେ ଫେରାର ଥିବା ସହ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ରହିବା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରାମେଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜ୍ଞାନଙ୍କ ICEGATE ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇ-ସ୍କ୍ରିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଇ-ସ୍କ୍ରିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ନଗଦ ଟଙ୍କାରେ ନଗଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଷ୍ଟମ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଗେଟୱେ (ICEGATE) ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ୍ କଷ୍ଟମ୍ସ ଫାଇଲିଂ, ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଗୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ ବୋର୍ଡ (CBIC) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସରକାରୀ ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲ । ଆମଦାନୀକାରୀ, ରପ୍ତାନିକାରୀ, କଷ୍ଟମ୍ସ ଦଲାଲ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍ଟନରମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ କଷ୍ଟମ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ICEGATE ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରାମେଶ୍ୱର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୟପୁର କମିଶନରେଟ୍ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲା ପରେ ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସର ହେମାରାମ ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣରୁ ଠକେଇରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଡିସିପି ଯୋଗେଶ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଇ-ସ୍କ୍ରିପ୍ (RoDTAP/ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗୋଟିଏ ଆମଦାନୀକାରୀ-ରପ୍ତାନିକାରୀ କୋଡ୍ (IEC) ରୁ ଅନ୍ୟ ଏକକୁ ଇ-ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ DGFT ଆକାଉଣ୍ଟ, ନକଲି ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (DSC), ନକଲି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ନକଲି IEC ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ICEGATE ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଇ-ସ୍କ୍ରିପ୍ ପାଣ୍ଠି ପାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିଥିଲେ ।
ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ୧୧ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଜ୍ଞାନଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ୧୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ, ସୁଲତାନ ଖାନ, ନନ୍ଦ କିଶୋର, ନିର୍ମଳ ସୋନି, ଅଶୋକ କୁମାର ଭଣ୍ଡାରୀ, ପ୍ରମୋଦ ଖତ୍ରୀ, ରାହୁଲ ଝା, ଯଶୱନ୍ତ ଗର୍ଗ, ନଦୀମ ଖାନ, ସତପାଲ ଟୁଙ୍ଗାରିଆ, ହନିଶ ଖାନ ଏବଂ ଅଜୟ ପନୱାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେପଟେ ମାମଲାରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେନେଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।