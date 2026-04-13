ଆସନ୍ତାକାଲି କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ 'ଜଗ୍ ବିକ୍ରମ': ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ

ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

Officials addressing Inter Ministerial Briefing on Recent Development in West Asia (PIB)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 13, 2026 at 5:26 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜ 'ଜଗ୍ ବିକ୍ରମ' ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର୍ କରି ୨୦ ହଜାର ୪୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲପିଜି ନେଇ ୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏନେଇ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋମବାର ଦିନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ ଜଳପଥରେ ପରିବହନ କରିଥିବା ଏହି ଜାହାଜରେ ୨୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧,୦୭୭ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁୟାୟୀ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବ୍ରିଫିଂକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ମୁକେଶ ମଙ୍ଗଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଇଏ) ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ୍ 15ଟି ଭାରତୀୟ ପତାକାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜାହାଜ ଏହି ରଣନୈତିକ ଜଳପଥରେ ପଥ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ମାଲ ପରିବହନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଜଗ୍ ବିକ୍ରମ ହେଉଛି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର୍ କରିଥିବା ନବମ ଜାହାଜ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଶା ହର୍ମୁଜ୍ ପାର୍ କରି ଏପ୍ରିଲ 9ରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ।

ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ GCC ଦେଶ ଏବଂ ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇରାନ ସହ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ: ଭାରତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସୁରକ୍ଷିତ, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା: ରୁଷର ତୈଳ ଛାଡ଼ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତକୁ ଝଟକା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

