କ୍ଲିନରରୁ କୋଟିପତି କଲା ଟ୍ରକ, ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇ ଛାତ ଉପରେ ରଖିଲେ ମାଲିକ
ଦିନେ ଟ୍ରକ କ୍ଲିନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେହି ଟ୍ରକୁ ଭାଗ୍ୟର ଚାବିକାଠି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ।
Published : December 8, 2025 at 1:36 PM IST
ଜବଲପୁର: ସଫଳ ବ୍ଯବସାୟୀ ହେବାପରେ ଟ୍ରକକୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ଜଣେ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ଦିନେ ଟ୍ରକ କ୍ଲିନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେହି ଟ୍ରକୁ ଭାଗ୍ୟର ଚାବିକାଠି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଟ୍ରକକୁ ପାର୍କିଂରେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଦୁଇ ମହଲା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗଧା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଅମରକାନ୍ତ ପଟେଲ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟ୍ରକ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୋଡରେ ସାଥ ଦେଇଛି ଓ ତାଙ୍କ ଜାବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଏବେବି ଗାଡିକୁ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 3 ଟନ୍ ହେବ ।
ପଟେଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଙ୍କୁ ନାମରେ ପରିଚିତ । ସେ ମୈହାର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା । ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସହରକୁ ଆଣିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଫେଲ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା ।
ରିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପରିବାରର ଏକ ଜମି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା । ମାଟ୍ରିକରେ ଫେଲ ହେବା ପରେ ପଠାପଢା ବନ୍ଦ କରି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରକ କ୍ଲିନର ଭାବେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲି । "
ରିଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ଟ୍ରକ କ୍ଲିନର ଭାବେ କାମ କରିବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିଯାଇଥିଲେ । କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଟ୍ରକ ଚଳାଇଥିଲେ ଓ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଦିନେ ରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ବାପାଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ମନାଇ ଟ୍ରକ କିଣିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିଚାହିଁନଥିଲେ । "ମୁଁ ଏହି ଟ୍ରକରେ ପୁରା ଦେଶ ବୁଲିଛି । ଧିରେ ଧିରେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । " ରିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଙ୍କୁ ଜବଲପୁର-ନାଗପୁର ରାଜପଥରେ ପ୍ରାୟ 10ହଜାର ଫୁଟ ବର୍ଗଫୁଟ ଜମିର ମାଲିକ । ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ଘର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପଛରେ ସେ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରକ ପାଟ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି ।"ଏହି ଟ୍ରକ ମୋର ଜୀବନ ବଦଳାଇଦେଇଛି । ମୋ ଭାଗ୍ୟବଦଳାଇବାର ଚାବିକାଠି । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ଏହାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବିନି । ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଛି । ମୋର ପରିବାରର ବୋଝ ଏହି 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକ ବହନ କରିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଓଜନ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି କରି ଛାତ ଉପରେ ରଖିଛୁ ।"ରିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ।
ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି," ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଏହି ଘରକୁ ଟ୍ରକ ବିଲ୍ଡିଂ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଏହା ଧିରେ ଧିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିବ । ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଟକି ରହି ଟ୍ରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି । "
