ଜବଲପୁର ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣା: ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ୍ ଦେଲା ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ଜାଫର, ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ମା-ପୁଅଙ୍କ ହୃଦୟବିଦାରକ ଚିତ୍ର
ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛଅ ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ବରୁପ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
Published : May 1, 2026 at 8:40 PM IST
ଜବଲପୁର(ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମରେ ଘଟିଥିବା କ୍ରୁଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ପରିବାରକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଝଡ଼ର ସମ୍ମୁଖୀନ ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମା'କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରି ନଥିଲା ।
ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମର ପଛପାଖରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ଆଗ୍ରାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଇଭିଂ ଦଳ ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା । ଜାହାଜ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଝରକା ପାଖରେ, ସେମାନେ ଜଣେ ମା' ନିଜ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ମା'ର ବାହୁ ବନ୍ଧନ ଏତେ ମଜବୁତ ଥିଲା ଯେ, ମୃତ୍ୟୁର ବାହୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଲଗା କରିପାରି ନଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କ ବାହୁ ବନ୍ଧନରୁ ଶିଶୁର ମୃତଦେହକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦଳକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଆ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଜୋରରେ ଚାପି ଧରି ରହିଥିଲେ । ଏହି ପରିବାର ଛୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲେ । ମାରିନା ମାସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରି ବର୍ଷର ପୁଅ ତ୍ରିଶାନ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଧରିଥିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ- ପିତା ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଝିଅ ସିଆ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ତାଣ୍ଡବରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ।
ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ଜାଫର
ଜବଲପୁର କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ଏକ ବାଳକ ଜାଫର ଜୈଦି, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଜାଫର ଅକାତ କାତ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ।
ଝଡ଼ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଜଣେ ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକର ସାହସ ଦେଖନ୍ତୁ । ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ, ସେ ଜଳର ଏ କରାଳ ଗ୍ରାସକୁ ସାହାସ କଲେ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଜୀବିତ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁରର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ନିଖୋଜ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁହଁ, ମୃତକଙ୍କ ଘରେ ଶୋକ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
କାନ୍ଦବୋବାଳି ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଠି ବୟସ୍କମାନେ ସାହସ ହରାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ଜାଫର୍ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ କାରଣ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ହଠାତ୍ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ନର୍ମଦା ନଦୀର ମଝିରେ ଝଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବିଚଳିତ ରହିଲେ । ଜାଫର୍ ଜୈଦି ହେଉଛି ସେହି ବାଳକର ନାମ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଜ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ।
ଘଟଣାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି
ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟାରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଆସିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ଜବଲପୁରର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୋଟ୍ 43 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 28 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । 6 ଜଣ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶାସନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାରି ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କ୍ରୁଜ୍ରେ 43ରୁ 47 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ବର୍ଗୀ ସିଟି ସିଏସପି ଅଞ୍ଜୁଲ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, SDRF ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା । ତଥାପି ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।" ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ଦିନ ତମାମ ଜାରି ରହିଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ