ETV Bharat / bharat

ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲର କାଲି ଶେଷ ତାରିଖ; ITR ବିଳମ୍ବ କଲେ ୫,୦୦୦ ଯାଏଁ ଲାଗିପାରେ ଫାଇନ୍ !

୩୧ ଜୁଲାଇ(ଶୁକ୍ରବାର) ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଭିଡ଼ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ITR ଦାଖଲ କରିବାରୁ ଆୟକର ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ।। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ସୂଚନା।

ITR FILING DEADLINE 2026
Representative image (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆୟକର ବିଭାଗ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆକଳନ ବର୍ଷ (Assessment Year) ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ସଫଳତାର ସହ ଦାଖଲ ହୋଇସାରିଛି। ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ କରଦାତା ଓ ଚାକିରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ହଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ନିଜର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି। ଯେଉଁ କରଦାତାଙ୍କ ଖାତାର ଅଡିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ITR ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଆୟକର ବିଭାଗ ନିଜର ଅଧିକୃତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଶେଷ କିଛି ଦିନରେ ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ଫଳରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଧୀର ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ITR-1 କିମ୍ବା ITR-2 ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଦେବାକୁ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

  • ଏହି ଜରୁରୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ

ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଆୟକର ବିଭାଗ କରଦାତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି ଭୁଲ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୁଖ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମେଳ କରନ୍ତୁ

  1. ଫର୍ମ-16 (Form 16): ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଦରମା ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟାଯାଇଥିବା (TDS) ପ୍ରମାଣପତ୍ର
  2. AIS (Annual Information Statement): ବର୍ଷସାରା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ବିବରଣୀ
  3. ଫର୍ମ-26AS (Form 26AS): ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ କଟାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ TDSର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ
  4. ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ: ସମସ୍ତ ସେଭିଂସ ଓ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ (FD) ଖାତାରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଧର ସଠିକ୍ ହିସାବ।
  • ନୂଆ ନିୟମ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ

ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ବୋର୍ଡ (CBDT) ITR ଫର୍ମରେ କିଛି ନୂଆ କଲମ୍ ଯୋଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରୁ ଆୟ କରିଛନ୍ତି, ସେୟାର ବାୟବ୍ୟାକ୍ (Buyback)ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘମିଆଦି ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ (Long-Term Capital Gains) ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଗଡ଼ବଡ଼ ଥିଲେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

  • ବିଳମ୍ବ କଲେ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରୀ ଜୋରିମାନା !

ଯଦି କୌଣସି କରଦାତା ୩୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ITR ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଳମ୍ବିତ ଫି (Late Fee) ଭାବେ ₹୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଲାଗିପାରେ। ତେବେ କମ୍ ଆୟ ଥିବା କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜୋରିମାନା ₹୧,୦୦୦ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସମୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୈଠ ନ କରିଥିଲେ ବକେୟା ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏପରି ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ନିଜର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Rain Alert: ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD

TAGGED:

DONT DELAY FILING YOUR ITR
INCOME TAX RETURN
ITR LAST DATE
ITR FILING DEADLINE 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.