LACରେ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍, ବଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ITBP ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋ ଦଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଗଲୱାନ୍ ଭଳି ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ‘ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍’ ଟ୍ରେନିଂ, ୪,୦୦୦ କୋଟିର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଯୋଜନା; ଅରୁଣାଚଳରେ ଚୀନ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
Published : October 23, 2026 at 4:13 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳ, ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ, ଭୂତଳ ବଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋ ଦଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଭାରତ-ତିବ୍ବତ ସୀମା ପୋଲିସ (ITBP)। ଗଲୱାନ୍ ଭଳି ସଂଘର୍ଷର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ‘ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍’ ନାମକ ନୂଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ITBP ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DG) ଶତ୍ରୁଜିତ ସିଂହ କପୁର ଗୁରୁବାର ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱରଠାରେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚୀନ୍ର ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (PLA) ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ‘ଶୌର୍ଯ୍ୟ’ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଡୋକଲାମ୍ ଓ ଗଲୱାନ୍ ପରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଉ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଂଘର୍ଷର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ITBP ଡିଜିଙ୍କ ବୟାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ନିୟମିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବାହିନୀର ମୁତୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ITBP ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି ହୋଇପାରେ।
- ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ITBPର ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି
୧୯୬୨ରେ ଗଠିତ ITBP ଚୀନ୍ ସହ ଭାରତର ୩,୪୮୮ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC)ର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ୯୫ ହଜାର ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ପାର୍ବତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବାହିନୀ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯାନବାହନ ଓ ସୀମାନ୍ତ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ କରୁଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ରେ ITBPର ୬୫ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଲୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଅଳଙ୍କରଣ ସମାରୋହରେ ଡିଜି କପୁର ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରେ ସେବାରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳ ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ପ୍ରତି ବାଟାଲିୟନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍
ଡିଜି କହିଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଇରାନ୍-ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡ୍ରୋନ୍ ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏକ ଛୋଟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଟକ୍କର ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷର ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ହଜାର ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏକ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୁଷ ଏକରୁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଦଖଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ITBPର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୀମାନ୍ତ ବାଟାଲିୟନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ନିଜସ୍ୱ ଭାବେ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି।
ସରକାର ITBPକୁ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଣ୍ଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଯୋଜନାକୁ ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏଥିରୁ ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ରଖାଯିବ।
- ଗଲୱାନ୍ ଭଳି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ‘ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍’ କୋର୍ସ
ITBP ଯବାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ‘ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍’ ନାମକ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୭ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ବାହିନୀର ଯବାନ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ।
୨୦୨୦ ଜୁନ୍ରେ ଲଦାଖର ଗଲୱାନ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଚୀନ୍ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚୀନ୍ ସୈନିକମାନେ ପଥର, କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଲାଠି, ଲୁହା ରଡ୍ ଓ ଗଦା ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭାରତର ୨୦ ଜଣ ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ଚୀନ୍ ପକ୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ନିଜର ଚାରି ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ତେବେ ଚୀନ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି ହୋଇଥିଲା।
- ଅରୁଣାଚଳରେ ‘ଶୌର୍ଯ୍ୟ’ କମାଣ୍ଡୋ ଦଳ
ITBP ଏକ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧ ଦଳ ‘ଶୌର୍ଯ୍ୟ’ କମାଣ୍ଡୋ ଗଠନ କରିଛି। ଡିଜିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚୀନ୍ର PLA ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏହି କମାଣ୍ଡୋମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୀମାନ୍ତ ବାଟାଲିୟନରେ ଏହି କମାଣ୍ଡୋ ଦଳ ରହିବେ। ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଆକସ୍ମିକ ମୁକାବିଲାର ସାମ୍ନା କରିବାରେ ଏହା ITBPକୁ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ କରିବ ବୋଲି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି।
- ସୀମାରେ ଭୂତଳ ବଙ୍କର ନିର୍ମାଣ
ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବା କୋଠା ଓ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସହଜରେ ଆକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ITBP ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଭୂତଳ ବଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି।
ଏନେଇ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଭୂତଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବା କୋଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସମାନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
- ଶୀତପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା
ଯବାନଙ୍କ ରହଣି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ITBP ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
- ଶୂନ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ୩୮୩ଟି ବାରାକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩୪୨ଟିରେ ତାପ ନିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି
- ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ୧୪୧ଟି ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ କିଣାଯାଇଛି
- ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୌରଚାଳିତ ୱାଟର ହିଟର୍ ଲଗାଯାଇଛି
- ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡାରେ ଗାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ‘କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଟ୍’ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି
ଡିଜି କହିଥିଲେ, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୋସୋଭୋରେ ଶୂନ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯାନବାହନ ଗୋଟିଏ ଥର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଭାରତରେ ଏହା କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି।
- ଆଧୁନିକ ହେବ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଯାନବାହନ
ITBPର କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ୫୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଅଲ୍-ଟେରେନ୍ ଯାନ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭେହିକିଲ୍ ଓ କୁଇକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଭେହିକିଲ୍ କିଣିବା ଯୋଜନା ରହିଛି।
ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ITBPକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବାହିନୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।
- ଯବାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ‘ହନି ଟ୍ରାପ୍’ ନେଇ ସତର୍କତା
ITBPରେ ଯବାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ଓ ତେଲର ପରିମାଣ କମାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବାହିନୀରେ ମଦ୍ୟପାନ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ (ADS) ମାମଲା ୨୦୨୦ ପରଠାରୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଗୁଣ ବଢ଼ିଥିବା ନେଇ ଡିଜି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ‘ହନି ଟ୍ରାପ୍’ ଘଟଣାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Enough CLEAN CHITS to China. PM Modi must COME CLEAN before India! Three questions demand answers: 1. NATIONAL SECURITY The ITBP DG's confirmation of continuing PLA face-offs in Arunachal Pradesh is deeply alarming. After Doklam and Galwan, is another serious confrontation unfolding? Reports of Chinese incursions near Taksing emerged in August. Yet, even 47 days after Corps Commander-level talks at Wacha–Damai, reportedly just 180 km away, confrontations continue. Has India's patrolling access been compromised? Arunachal Pradesh is an inseparable part of India. Why is the nation being kept in the dark? 2. ECONOMIC SECURITY Since Galwan sacrifice of 20 Indian Army bravehearts, (FY2020–21), Chinese imports have surged 102%, while India's trade deficit with China has ballooned 155% to $112.16 billion. Even Finance Minister Nirmala Sitharaman admits China obstructs Indian exports. Yet, the Government is easing Chinese investment restrictions and considering PLI benefits for eligible China-linked ventures. Has Make in India become Import from China? 3. DIPLOMATIC ACCOUNTABILITY At least 23 reported Modi–Xi meetings and interactions, 25 Special Representatives' rounds involving NSA Ajit Doval, 36 WMCC meetings, and successive SCO and BRICS Summits. What tangible results have these engagements delivered? Have India's pre-May 2020 patrolling rights been fully restored? Our Armed Forces have our complete confidence. But National security demands accountability, not diplomatic photo opportunities & Hugplomacy! Instead of attacking the Opposition, PM Modi must take Parliament and the Nation into confidence. https://t.co/WxHQ2ZtKV4— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 23, 2026
- ଅରୁଣାଚଳ ସୀମାରେ ଚୀନ୍ ସହ ମୁକାବିଲା: ମୋଦିଙ୍କୁ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
ITBP ଡିଜିଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଚୀନ୍ର PLA ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ITBP ଡିଜିଙ୍କ ବୟାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଡୋକଲାମ୍ ଓ ଗଲୱାନ୍ ପରେ ପୁଣି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଂଘର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତାକସିଂ ନିକଟରେ ଚୀନ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୱାଚା-ଦାମାଇଠାରେ କର୍ପସ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାର ୪୭ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଥିବା ଖବର ଆସୁଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ ତାକସିଂଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଭାରତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଅଧିକାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କି ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧାରରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଖଡ଼ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
- ମୋଦି-ଜିନପିଙ୍ଗ୍ ବୈଠକର ଫଳାଫଳ କ’ଣ ?
ଚୀନ୍ ସହ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖଡ଼ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ:
- ମୋଦୀ-ଜିନପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ୨୩ ଥର ବୈଠକ ଓ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି
- ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ୨୫ ଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି
- WMCCର ୩୬ଟି ବୈଠକ ହୋଇଛି
- SCO ଓ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି
ଏତେ ଆଲୋଚନା ପରେ କ’ଣ ଫଳ ମିଳିଛି ଏବଂ ୨୦୨୦ ମେ’ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଅଧିକାର ଥିଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରିଛି କି ବୋଲି ଖଡ଼ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ଚୀନ୍ରୁ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ
ଗଲୱାନ୍ ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ଚୀନ୍ରୁ ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ ୧୦୨ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଥିବା ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ୧୫୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୧୨.୧୬ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଖଡ଼ଗେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଚୀନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିବେଶ ଉପରେ କଟକଣା କୋହଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଚୀନ୍-ସଂପୃକ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (PLI) ଦେବା କଥା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଚାଇନା’ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
The ITBP Director General’s statement on China was made in the context of routine preparedness and force deployment along the India-China border, and was not linked to any specific incident. The ITBP, a border-guarding force, operates along the border in accordance with the Indian government’s policies, orders issued for different situations, and established standard operating procedures. The force may issue an official statement on the matter soon: Sources— IANS (@ians_india) October 23, 2026
- ITBP ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ
ITBP ଡିଜିଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା IANSର ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେେ, ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ନିୟମିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବାହିନୀର ମୁତୟନ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି (SOP) ଅନୁସାରେ ITBP ସୀମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ITBP ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଆସିପାରେ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।