କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍କାନରରେ ରହିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ, ଆଇଟି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
Published : March 31, 2026 at 9:19 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଣିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ରହିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନଜର । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇଟି ନିୟମ 2021 (IT Rules, 2021)ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ବାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିପାରିବେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍କାନରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଓ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MeitY) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଧାରା (safe harbor clause)କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଏହା ଫଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ ।
ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇଟି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । "ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୋଲା, ସୁରକ୍ଷିତ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ" ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଆଇଟି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MeitY) ସୋମବାର ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା । ଆଇଟି ନିୟମ ଅଧିନସ୍ଥ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡିଆ ସହ ଜଡିତ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସଂହିତାର ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ ଅଧିନରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓ ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ନିୟାମକ ତଦାରଖ କରିବାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ (IFF) ନାମକ ସଂଗଠନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MeitY)କୁ ଆଇନରେ ନଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଏସ୍ଓପି, ଅଭ୍ୟାସ ସଂହିତା ଭଳି ନୀତି ଜାରି କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ । "ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ ଆଇଟି ଆଇନର ଧାରା 79 ଅନୁଯାୟୀ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
IFF, Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, IT ନିୟମ, 2021ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କ୍ଷମତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ । ଏହା ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅନୁପାଳନ ବିପଦ ହେବ ।