ଅର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ISRO ପ୍ରସ୍ତୁତ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ୍

ଇସ୍ରୋ କହିଛି ଯେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୁନଃପ୍ରବେଶ ପାଇଁ KID କ୍ୟାପସୁଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରକେଟ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବେ ।

File photo used as representational image.
File photo used as representational image. (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 10, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
ଚେନ୍ନାଇ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ EOS-N1 ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ (EARTH OBSERVATION SATELLITE) ଏବଂ ଅନ୍ୟ 14ଟି ପେଲୋଡ୍ ମହାକାଶରେ ନିୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ PSLV C62 ମିଶନ ସହିତ ଏହାର 2026 ଲଞ୍ଚ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ISROର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶାଖା ନ୍ୟୁସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (NSIL) ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କର 14ଟି ଅନ୍ୟ ସହ-ଯାତ୍ରୀ ଉପଗ୍ରହ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ।

"ଯାନ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହର ଏକୀକରଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାକ-ଉତକ୍ଷେପଣ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । PSLV-C62 ମିଶନକୁ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟା 17 ନିମିଟ ସମୟରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି," ବୋଲି ISRO ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ମିଶନ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରେ 25 ଘଣ୍ଟାର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହା PSLVର 64ତମ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବ । ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହକୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ବୋଲି ISRO କହିଛି।

ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟା 17 ମିନିଟରେ ଉତକ୍ଷେପଣ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରାଥମିକ ପେଲୋଡ୍ - 'ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଟେଲାଇଟ୍', 14ଟି ଅନ୍ୟ ସହ-ଯାତ୍ରୀ ଉପଗ୍ରହ ସହିତ ପିଗିବ୍ୟାକ୍ ଉଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ ପରେ ପ୍ରାୟ 17 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ସମକାଳୀନ କକ୍ଷପଥରେ ନିୟୋଜନ କରାଯିବ ।

ତଥାପି ରକେଟ୍ (PS4)ର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପୃଥକୀକରଣ ଏବଂ ଏକ ସ୍ପାନିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ର କେଷ୍ଟ୍ରେଲ୍ ଇନିସିଆଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ (Kestrel Initial Technology Demonstrator-KID) କ୍ୟାପସୁଲ୍ ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲଞ୍ଚ ହେବାର 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ISRO କହିଛି ଯେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୁନଃପ୍ରବେଶ ପାଇଁ KID କ୍ୟାପସୁଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରକେଟ୍ ର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହା ଘଟିବା ପାଇଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ପୁନଃପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ଡି-ବୁଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏବଂ ଏହା ପରେ KID କ୍ୟାପସୁଲ୍ ପୃଥକୀକରଣ କରାଯିବ ।

ISRO କହିଛି ଯେ PS4 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ KID କ୍ୟାପସୁଲ (ଯାହା ଶେଷ ସହ-ଯାତ୍ରୀ ହେବ) ଉଭୟ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବତରଣ କରିବ । PSLV ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 63ଟି ଉଡ଼ାଣ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-1, ମାର୍ସ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ (MOM), ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ-L1 ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

