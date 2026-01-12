ETV Bharat / bharat

2026 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଇସ୍ରୋକୁ ବଡ ଝଟକା; ଦିଗହରା ହେଲା 'ଅନ୍ୱେଷା', ଓଡ଼ିଶାର ଉପଗ୍ରହ CGUSAT-1

DRDO ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ EOS-N1ର ସଫଳ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ । PSLV-C 62 ରକେଟ୍ ଜରିଆରେ ମହାକାଶକୁ ଗଲା EOS-N1 ସମେତ ଅନ୍ୟ 14ଟି ଉପଗ୍ରହ ।

PSLV C62 LAUNCH SRIHARIKOTA
ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 12, 2026 at 10:58 AM IST

Updated : January 12, 2026 at 11:38 AM IST

ଶ୍ରୀହରିକୋଟା (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ): ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ଇସ୍ରୋ) ଭାରତର ମହାକାଶ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ PSLV-C62 ମିଶନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ମିଶନ ଆଜି ସକାଳ ୧୦.୧୮ ରେ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡରୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତକ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି 'ଅନ୍ବେଷା' ଉପଗ୍ରହ ସମେତ ଅନ୍ୟ 14ଟି ଉପଗ୍ରହ । DRDO ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି EOS-N1 (ଅନ୍ବେଷା)ର ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ । 'ଅନ୍ବେଷା' ସହ ମହାକାଶକୁ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମିତ ଉପଗ୍ରହ CGUSAT-1 । ତେବେ ଉଡ଼ାଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରକେଟର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅସଙ୍ଗତି ମିଶନକୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ ହେଲା 'ଅନ୍ବେଷା' ଉପଗ୍ରହ-

PSLV-C 62 ରକେଟ୍ ଜରିଆରେ ମହାକାଶକୁ ଗଲା 'ଅନ୍ବେଷା' । ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ମଜଭୁତ୍ ହେବ ଭାରତ । ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିବ 'ଅନ୍ବେଷା' । ପାକ୍‌ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଫଳ କରିବ 'ଅନ୍ବେଷା' । କୃଷି, ଅର୍ବାନ ମ୍ୟାପିଂ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ବି ସହାୟକ ହେବ ।

ମହାକାଶକୁ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମିତ ଉପଗ୍ରହ CGUSAT-1-

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଭି ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭରସିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ CGUSAT-1 ଉପଗ୍ରହ PSLV-C62 ରକେଟରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ସହାୟକ ହେବ । ଧ୍ରୁବ୍ ସ୍ପେଶ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ସିଭି ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭରସିଟି । ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ନିଜସ୍ୱ ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଛି ସିଭି ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭରସିଟି ।

ମିଶନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତୃଟି-

ଦିଗହରା ହେଲା DRDO ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଉପଗ୍ରହ 'ଅନ୍ବେଷା' । 3ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 'ଅନ୍ବେଷା'ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି । ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ଇସ୍ରୋ । PSLV-C62 ରକେଟ୍ ମିଶନ୍ ଉତକ୍ଷେପଣର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ, ISRO କହିଛି ଯେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ବିଭ୍ରାଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ISRO ମୁଖ୍ୟ ଭି ନାରାୟଣନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ PSLV-C62 ରକେଟ୍ ଉଡ଼ାଣ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି । ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ମିଶନ୍ ଅସଙ୍ଗତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

PSLV 63ଟି ଉଡ଼ାଣ ସମାପ୍ତ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-1, ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ, ଆଦିତ୍ୟ-L1, ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଟ୍ ମିଶନ ଭଳି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 2017 ରେ, PSLV ଗୋଟିଏ ମିଶନରେ 104ଟି ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍ କ୍ଷେପଣ କରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।

ପୂର୍ବରୁ, ଡିସେମ୍ବର 24 ରେ, ISRO ଆମେରିକାର AST ସ୍ପେସମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲୁବର୍ଡ ବ୍ଲକ-2 ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା । ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମିଶନକୁ ସଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।

ସୂଚନା ଯେ, ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନ (PSLV) ଭାରତର ଲଞ୍ଚ କ୍ଷମତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହୋଇଆସିଛି ।

