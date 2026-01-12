2026 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଇସ୍ରୋକୁ ବଡ ଝଟକା; ଦିଗହରା ହେଲା 'ଅନ୍ୱେଷା', ଓଡ଼ିଶାର ଉପଗ୍ରହ CGUSAT-1
DRDO ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ EOS-N1ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ । PSLV-C 62 ରକେଟ୍ ଜରିଆରେ ମହାକାଶକୁ ଗଲା EOS-N1 ସମେତ ଅନ୍ୟ 14ଟି ଉପଗ୍ରହ ।
Published : January 12, 2026 at 10:58 AM IST|
Updated : January 12, 2026 at 11:38 AM IST
ଶ୍ରୀହରିକୋଟା (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ): ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ଇସ୍ରୋ) ଭାରତର ମହାକାଶ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ PSLV-C62 ମିଶନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ମିଶନ ଆଜି ସକାଳ ୧୦.୧୮ ରେ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡରୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତକ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି 'ଅନ୍ବେଷା' ଉପଗ୍ରହ ସମେତ ଅନ୍ୟ 14ଟି ଉପଗ୍ରହ । DRDO ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି EOS-N1 (ଅନ୍ବେଷା)ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ । 'ଅନ୍ବେଷା' ସହ ମହାକାଶକୁ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମିତ ଉପଗ୍ରହ CGUSAT-1 । ତେବେ ଉଡ଼ାଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରକେଟର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅସଙ୍ଗତି ମିଶନକୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
#WATCH | Sriharikota, Andhra Pradesh: The PSLV-C62/EOS-N1 mission launches from Satish Dhawan Space Centre (SDSC-SHAR).— ANI (@ANI) January 12, 2026
PSLV-C62 will carry EOS-N1 and 15 co-passenger satellites. EOS-N1 and 14 co-passengers are planned for injection into Sun Synchronous Orbit; the KID capsule is… pic.twitter.com/b4mrfQMTM2
ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେଲା 'ଅନ୍ବେଷା' ଉପଗ୍ରହ-
PSLV-C 62 ରକେଟ୍ ଜରିଆରେ ମହାକାଶକୁ ଗଲା 'ଅନ୍ବେଷା' । ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ମଜଭୁତ୍ ହେବ ଭାରତ । ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିବ 'ଅନ୍ବେଷା' । ପାକ୍ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଫଳ କରିବ 'ଅନ୍ବେଷା' । କୃଷି, ଅର୍ବାନ ମ୍ୟାପିଂ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ବି ସହାୟକ ହେବ ।
Liftoff!— ISRO (@isro) January 12, 2026
PSLV-C62 launches the EOS-N1 Mission from SDSC-SHAR, Sriharikota.
Livestream link: https://t.co/fMiIFTUGpf
For more information Visit:https://t.co/3ijojDaYB2
#PSLVC62 #EOSN1 #ISRO #NSIL
ମହାକାଶକୁ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମିତ ଉପଗ୍ରହ CGUSAT-1-
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଭି ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭରସିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ CGUSAT-1 ଉପଗ୍ରହ PSLV-C62 ରକେଟରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ସହାୟକ ହେବ । ଧ୍ରୁବ୍ ସ୍ପେଶ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ସିଭି ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭରସିଟି । ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ନିଜସ୍ୱ ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଛି ସିଭି ରମଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭରସିଟି ।
Heartiest congratulations to @ISRO on the successful launch of PSLV-C62 carrying EOS-N1 along with 15 co-passenger satellites. This remarkable achievement highlights India’s prowess in space technology. Wishing the entire team continued success in future missions.#ISRO #PSLVC62… pic.twitter.com/4uXsqfp2q5— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) January 12, 2026
ମିଶନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତୃଟି-
ଦିଗହରା ହେଲା DRDO ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଉପଗ୍ରହ 'ଅନ୍ବେଷା' । 3ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 'ଅନ୍ବେଷା'ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି । ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ଇସ୍ରୋ । PSLV-C62 ରକେଟ୍ ମିଶନ୍ ଉତକ୍ଷେପଣର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ, ISRO କହିଛି ଯେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ବିଭ୍ରାଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ISRO ମୁଖ୍ୟ ଭି ନାରାୟଣନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ PSLV-C62 ରକେଟ୍ ଉଡ଼ାଣ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି । ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ମିଶନ୍ ଅସଙ୍ଗତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
#WATCH | ISRO Chief V Narayanan says," today we have attempted the pslv c62 ="" eos - n1 mission. the pslv vehicle is a four stage vehicle with two solid stages and two liquid stages. the performance of the vehicle close to the end of third stage was as expected. close to the end… pic.twitter.com/buC7aSDYw4— ANI (@ANI) January 12, 2026
PSLV 63ଟି ଉଡ଼ାଣ ସମାପ୍ତ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-1, ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ, ଆଦିତ୍ୟ-L1, ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଟ୍ ମିଶନ ଭଳି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 2017 ରେ, PSLV ଗୋଟିଏ ମିଶନରେ 104ଟି ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍ କ୍ଷେପଣ କରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ।
The PSLV-C62 mission encountered an anomaly during end of the PS3 stage. A detailed analysis has been initiated., says Indian Space Research Organisation-ISRO. https://t.co/CvHRUVfVQW pic.twitter.com/G56lMEDQ3X— ANI (@ANI) January 12, 2026
ପୂର୍ବରୁ, ଡିସେମ୍ବର 24 ରେ, ISRO ଆମେରିକାର AST ସ୍ପେସମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲୁବର୍ଡ ବ୍ଲକ-2 ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା । ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମିଶନକୁ ସଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
ସୂଚନା ଯେ, ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନ (PSLV) ଭାରତର ଲଞ୍ଚ କ୍ଷମତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହୋଇଆସିଛି ।