LVM3-M5 ROCKET: ମହାକାଶକୁ 'ବାହୁବଳୀ' ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠାଇ ଇତିହାସ ରଚିଲା ISRO
ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ମହାକାଶକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେଲା ISROର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ CMS-03।
Published : November 2, 2025 at 6:52 PM IST
ଶ୍ରୀହରିକୋଟା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO) ରବିବାର ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ GSAT 7R (CMS-03) ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଉପଗ୍ରହ ଭାରତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 4,400 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ ଥିବା ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:26ରେ ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପାଦାନ ସହିତ ନୌସେନାର ମହାକାଶ-ଆଧାରିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଡୋମେନ୍ ସଚେତନତା କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
LVM3-M5/CMS-03 Mission Update: CMS-03 separated successfully. Perfect injection.— ISRO (@isro) November 2, 2025
Youtube URL:https://t.co/gFKB0A1GJE
For more Information Visithttps://t.co/yfpU5OTEc5
ଭାରତୀୟ ନୌସେନା କହିଛି, "ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ, ଯାହାର ଓଜନ 4,400 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିକଶିତ ଅନେକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।"
ISRO ଅନୁଯାୟୀ, CMS-03 ଏକ ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଯାହା ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ସମେତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ LVM3 ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରୟନ-3 ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଯାନର ପଞ୍ଚମ ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବ।
"ପ୍ରାୟ 4,400 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ, CMS-03 ଭାରତୀୟ ମାଟିରୁ ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅରବିଟ୍ (GTO)ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ହେବ। ପୂର୍ବ LVM3 ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ-3 ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା," ISRO ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି।
ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ-ଉତକ୍ଷେପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରୁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡରେ ଥିଲା। LVM3-M5 ପ୍ରକ୍ଷେପଣରେ ଆଠଟି କ୍ରମ ଥିଲା, CMS-03 ପ୍ରାୟ 179 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାନରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନର ଉଚ୍ଚତା 43.5 ମିଟର ଏବଂ ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 642 ଟନ୍ ଥିଲା। ଉପଗ୍ରହକୁ ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅରବିଟ (GTO)ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାନଟି ପ୍ରପେଲାଣ୍ଟର ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶର ସବୁଠୁ ଭାରି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଲଞ୍ଚ କରିବ ISRO; ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତର ସବୁଠୁ ଭାରି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ CMS-03; ରବିବାର ଲଞ୍ଚ କରିବ ISRO